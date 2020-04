Primeira cura clínica por Coronavírus em Limoeiro

Limoeiro registrou o primeiro caso de “cura” da Covid-19, identificado tecnicamente como paciente recuperado. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, na noite deste domingo (19), por meio de boletim. Também nas últimas 48 horas nenhum novo caso da doença foi registrado. O município segue com oito casos positivos, mas testes comprovaram que um dos pacientes não apresenta mais o vírus da doença. Por orientação do Ministério da Saúde, a identificação dos pacientes vítimas da Covid é preservada.

O boletim ainda traz nove casos sob investigação, outros nove descartados e 110 em monitoramento domiciliar. 38 moradores já receberam alta do isolamento. Em nota, a gestão comemorou os dados positivos. “É com grande satisfação que a Prefeitura de Limoeiro informa que a nossa cidade registrou o primeiro paciente curado da Covid-19. Além disso, nas últimas 48 horas, nenhum caso da doença foi registrado”, diz o documento. A Secretaria de Saúde também fez uma leitura objetiva do boletim para ajudar a compreensão da população:

Investigados: Pacientes suspeitos que realizaram coleta de material para Covid-19 e aguardam resultado.

Monitoramento Domiciliar: Pessoas com síndrome gripal ou que tiveram contato direto com casos confirmados ou casos em investigação e/ou pessoas vindas recentemente do exterior, apresentando sintomas ou não.

Descartados: Pessoas que realizaram exame para Covid-19 com resultado negativo.

Altas de isolamento domiciliar: Pessoas que estavam em monitoramento domiciliar por 14 dias e apresentaram melhora do quadro gripal e/ou não desenvolveram sintomas por serem contato diretos de casos confirmados ou em investigação.

Confirmados: Pacientes que realizaram coleta para Covid-19 com resultado positivo.

Óbitos: Vítimas que testaram positivo para Covid-19 através de exame laboratorial.

