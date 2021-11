Primeira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica inicia em Paudalho

Para preservar a saúde dos animais de estimação é essencial manter a vacinação dos pets atualizada. Com o objetivo de colaborar com o bem estar da população animal da cidade, a Prefeitura do Paudalho, através da Vigilância Ambiental, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, iniciou ontem (17) a primeira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica de cães e gatos.

Durante essa primeira fase serão atendidas comunidades localizadas na zona rural do município. O atendimento ocorrerá das 8h às 16h, nas datas e lugares previamente definidos. De acordo com o cronograma da pasta, essa etapa inicial da campanha prosseguirá até o dia 01 de dezembro e passará por vários pontos da cidade.

O primeiro bairro a ser contemplado será Guadalajara. A imunização nesse local ocorrerá hoje (17) e também na quinta-feira (18), na Unidade Básica de Saúde Guadalajara IV e na Academia das Cidades. No decorrer desta semana ainda ocorrerá atendimento nas comunidades Chã Alegre e Chã de Cruz, ambos na sexta-feira (19).

É recomendável que no dia da imunização o tutor leve a carteira de vacinação do animal. Caso o pet não possua, o documento poderá ser emitido durante o atendimento. Vale lembrar que a vacina é destinada para cães e gatos maiores de três meses que não estejam doentes. Animais prenhas ou amamentando também não podem ser vacinadas.

Confira abaixo a lista com as datas e os locais onde a vacinação será realizada:

DATA LOCALIDADE PONTO DE VACINAÇÃO HORÁRIO 17/11

e 18/11 Guadalajara UBS Guadalajara IV e Academia das Cidades 08h às 16h 19/11 Chã Alegre Próximo a UBS Chã Alegre 08h às 16h 19/11 Chã de Camila Próximo ao Bar de Bibi 08h às 16h 22/11 Chã de Cruz Próximo a UBS de Chã de Cruz 08h às 16h 22/11 Pirassirica e Rodrisio Volante 08h às 16h 22/11 Mussurepe Próximo a UBS de Mussurepe 08h às 16h 23/11 Muriongo Volante 08h às 16h 23/11 Rosarinho Próximo a UBS de Rosarinho 08h às 16h 23/11 Desterro Próximo ao CEEP 08h às 16h 24/11 Chã de Conselho

Fonte de Aldeia Praça em frente a UBS

Próximo a Escola Cícero Lopes 08h às 16h 25/11 Junco Em frente a Escola Municipal do Junco 08h às 16h 25/11 Itaboraí Volante 08h às 16h 26/11 Barragem do Goitá Volante 08h às 16h 26/11 Quartoze Volante 14h às 16h 26/11 São Severino dos Ramos Volante 08h às 16h 29/11 Cajueiro Claro Volante 08h às 12h 30/11 Cacete Armado Volante 08h às 12h 01/12 Sítio dos Pereira Volante 08h às 12h 01/12 Voo da Morte Volante 08h às 12h 01/12 Vila Santo Antônio Volante 14h às 16h

Saiba mais sobre a doença

A raiva é uma enfermidade viral infecciosa aguda transmitida por meio da saliva de animais contaminados e passada, principalmente, pela mordida de animais doentes – sejam eles gatos ou cães.

Nos cachorros e no homem, o vírus da doença pode permanecer incubado por até 2 meses antes que os seus sintomas (também bastante similares) comecem a aparecer; sendo que, nos gatos, a doença destaca sinais diferenciados, mas não menos agressivos.

Os sintomas podem incluir a dor de cabeça, salivação excessiva, espasmos musculares, paralisia e confusão mental. Na maioria dos casos a raiva é fatal. O único modo de proteger os animais é por meio da vacina.