Primeiras doses da vacina contra COVID-19 já começaram a ser aplicadas em Goiana

Goiana aplicou a primeira das 971 doses da vacina recebida pelo município por volta das 10h, na UPA Osvaldo Rabelo.A primeira vacinada foi a técnica de enfermagem, Kamylla Mirely de Andrade lima, de 31 anos. Ela atua na rede municipal de saúde na linha de frente no combate ao novo coronavírus. “Agora me sinto mais segura para receber em nossa unidade os pacientes acometidos por esta doença. Viva a vida!”, disse. Em Ponta de Pedras, a vacinação começou às 12h, na UPA Santo Amaro.

A primeira pessoa a receber o imunizante da Coronavac/Butantan foi a médica pediatra, Maria do Socorro de Carvalho Oliveira, 74 anos, que atua no distrito como profissional da saúde há mais de 20 anos. “Eu estou muito feliz e tranquila em receber essa vacina”.Esse primeiro lote de doses da vacina deve atender uma parte do total dos profissionais da saúde e demais grupos prioritários. “Ainda não há uma definição sobre o envio de outras vacinas para Goiana, mas estamos prontos para receber as próximas doses no município”, afirmou o prefeito de Goiana, Eduardo Honório.

Todas as pessoas que nesse primeiro momento estão sendo vacinadas em Goiana deverão receber a segunda dose do imunizante no dia 4 de fevereiro.

CUIDADOS– Apesar desse início de vacinação, os cuidados devem ser mantidos até que toda a população seja vacinada. “Devemos continuar usando máscara, respeitar o distanciamento social evitando aglomerações e sempre higienizar as mãos”, lembra Nádia Virgínia, secretária municipal de Saúde