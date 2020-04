Primeiro caso de Coronavírus registrado em Limoeiro

O município de Limoeiro registrou na tarde desta quinta-feira (09/04), o primeiro caso do Covid-19, o novo coronavírus. Trata-se de uma mulher de 46 anos, residente na Cohab Velha. O caso foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde, que tem como titular Karla Torres e pela direção do Hospital Regional José Fernandes Salsa (HRJFS).

A mulher, que já possui algumas comorbidades, está internada há 8 dias no HRJFS e seu estado de saúde é estável. Ela encontra-se em isolamento no setor epidemiológico da unidade de saúde. Outro paciente em estado mais grave também encontra-se no HRJFS, porém ainda não há confirmação de que esteja com o Coronavírus.

Ainda na tarde de hoje a Prefeitura de Limoeiro, através da Secretaria de Saúde, divulgou uma nota confirmando o registro e dando mais alguns detalhes:

“A Prefeitura de Limoeiro, através da Secretaria de Saúde, vem a público informar que nesta quinta-feira (9) foi confirmado o primeiro caso de Coronavírus em nosso município. Trata-se de uma paciente de 46 anos, que já possui algumas comorbidades, onde a mesma está internada há 8 dias no Hospital José Fernandes Salsa e seu estado de saúde é estável.

Um outro paciente encontra-se há 10 dias no hospital em estado mais grave. Ele está entubado, porém, o resultado ainda não foi divulgado.

Ressaltamos, mais uma vez, a importância do isolamento social e todos os cuidados de precaução que a Secretaria de Saúde vem repassando diariamente, para que a doença não se espalhe em nossa cidade.

A Prefeitura de Limoeiro vem traçando várias estratégias para que o nosso município não desenvolva um número elevado de casos, e, por isso, contamos com o apoio da população.

João Alfredo

A Prefeitura Municipal de João Alfredo, por meio da Secretaria de Saúde, informou que, nesta quinta-feira (9), foi confirmado laboratorialmente o primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19) no município. O paciente é um homem que tem 44 anos e está internado no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. O anúncio foi feito por meio das redes sociais da prefeitura.

A secretaria informou ainda que todas as pessoas que tiveram contato com o paciente passam a ser monitoradas pela Vigilância em Saúde e ficarão em isolamento domiciliar por 14 dias, conforme determina o protocolo do Ministério da Saúde. De acordo com a gestão, todas as informações relativas ao caso serão divulgadas, oficialmente, através das redes sociais do Governo Municipal de João Alfredo.

Foto: Reprodução