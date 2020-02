Primeiro caso suspeito de Coronavírus em Pernambuco

Na noite de ontem (25), a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou, durante coletiva de imprensa, que uma passageira do voo 6954, da Companhia Azul, que partiu de São Paulo (Guarulhos) e chegou no Recife, está com sintomas similares aos do coronavírus. Este é o primeiro caso suspeito da doença no estado.

A mulher de 52 anos, de nacionalidade e nome não revelados, foi retirada da aeronave e examinada por agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo encaminhada para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, uma das unidades de referência popular selecionadas para fazer o atendimento especializado de possíveis casos do coronavírus. O resultado da contraprova deve sári ainda hoje.

Foto: Divulgação/Central de Notícias