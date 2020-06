Procura pelo milho aumenta no interior

Desde segunda-feira (22), as feiras livres das cidades do interior tiveram um aumento da procura pelo milho verde. Os preços também variam. Na cidade de Vitória de Santo Antão, por exemplo, a “mão de milho” com 50 espigas varia entre R$ 25 e R$ 30.

No município de Limoeiro, os preços pela mesma quantidade de milho variam entre R$ 20 e R$ 30. Já em Passira é possível encontrar mais barato. Porém, o forte da Terra do Bordado Manual é a exportação do milho.

Este ano, mais uma vez, Passira bateu o recorde na colheita do milho. O produto já tem destino certo: a Ceasa. Apenas cerca de 20% da produção é consumida na cidade e adjacências.

A Ceasa-PE divulgou no Jornal do Commercio ter tido um aumento de 8% em relação às vendas do ano passado. A expectativa do setor é que o crescimento se mantenha até o término do ciclo junino.

Foto: Genival Paparazzi