Produtores culturais lançam podcast infantil sobre a cultura popular da Zona da Mata de Pernambuco

A série especial reúne oito episódios inéditos e tem como proposta valorizar e documentar as memórias das brincadeiras dos terreiros dos antigos engenhos de cana de açúcar, consideradas Patrimônios Culturais do Brasil, como maracatu rural, coco de roda, cavalo marinho e ciranda. Projeto estreia em março, em todas as plataformas de streaming

As manifestações de cultura popular, consideradas Patrimônios Culturais do Brasil, presentes na região da Zona da Mata, interior de Pernambuco, como maracatu rural, coco de roda, ciranda e cavalo marinho vão ganhar um novo espaço de comunicação para chamar de seu. A partir desta quarta-feira, 02 de março, estreia em todas as plataformas de streaming, o Podcast Brinquedos Populares, que traz como mote: histórias para ouvir, aprender, compartilhar e divertir-se. A ideia nasceu do jornalista, radialista e produtor cultural, Salatiel Cícero, responsável por coordenar o projeto. A iniciativa conta com recursos da Lei Aldir Blanc PE.

Jornalista e produtora cultural Josi Marinho

A ação, pioneira na internet, busca retratar, por meio de uma série de oito episódios, curiosidades e histórias sobre os ritmos de tradição popular presentes na região da Zona da Mata. “Fizemos um trabalho de curadoria para saber quais manifestações culturais da nossa região despertam curiosidades nas crianças. Depois disso, demos início à etapa de pesquisa e entrevistas. O desafio foi transformar cada manifestação em contação de histórias infantis. Vale destacar que algumas delas são desconhecidas pela maioria do público”, afirma a produtora cultural Josi Marinho, responsável por produzir cada episódio.

Klauber Souza, ator e roteirista do projeto

O público poderá acompanhar os episódios ao longo de todas as semanas do mês de março, sempre às quartas-feiras e sábados. “Durante o trabalho de produção fizemos conexão de várias linguagens artísticas, como teatro, literatura, jornalismo, entre outras. Tudo para que fique o mais compreensível para o público do podcast” adianta, Klauber Souza, ator e roteirista do projeto.

O Podcast Brinquedos Populares fará uma viagem pelas tradições das cidades que compõem a região canavieira, um dos territórios mais pobres de Pernambuco. A cada cidade pesquisada, uma descoberta incrível sobre boas histórias, costumes e tradições que nasceram nos antigos terreiros dos engenhos de cana de açúcar, em comunidades de povos escravizados e indígenas. Cultura que se mantém viva, levando alegria a todos que participam e moram nesses lugares.

Em um dos episódios que fala sobre a cidade de Nazaré da Mata, que é considerada Capital Estadual do Maracatu Rural, o público conhecerá a história do Fandango. Tradição de origem portuguesa, que chegou ao Nordeste brasileiro e que resiste com toda sua beleza e encanto dos seus personagens. A brincadeira reúne mulheres, homens e crianças vestidos de fardas de oficiais da Marinha e de marinheiros, cantando e dançando ao som de uma orquestra formada por viola, violão, cavaquinho e banjo, muito presente nos festejos natalinos religiosos da cidade.

O espetáculo cultural, que pode ser visto nas ruas e praças públicas da cidade, traz uma encenação sobre uma embarcação que viajava há anos pelo mar. Certo dia, faltou comida para alimentar os tripulantes. Diante da situação inesperada, um dos ocupantes foi escolhido para resolver como matar a fome dos demais. Mas antes de acontecer algo pior com as pessoas que estavam com fome, o senhor Jesus Cristo, driblando as armadilhas do diabo, fez o milagre de salvá-los, fazendo com que retornassem sãos e salvos. Essa história segundo os brincantes, passou-se na Espanha, mas segue sendo contada no Brasil.

jornalista e editor de áudio Gedson Pontes

Além de apostar na ludicidade, o projeto também reforça a importância das pessoas envolvidas nos brinquedos compartilharem, em cada episódio, seus saberes e memórias. Valorizar a tradição oral dos mestres, brincantes e fazedores da cultura popular é uma das propostas do podcast. “É um trabalho recheado de muita riqueza cultural, nunca visto. No trabalho de edição, por exemplo, unimos as narrações ao contexto musical e efeitos sonoros específicos de cada brincadeira. Isso está sendo feito para trazer mais realismo ao público. Queremos deixá-los totalmente envolvidos com as histórias”, diz o jornalista e editor de áudio Gedson Pontes.

A série infantil: Brinquedos Populares abordará, ainda, outras tradições de Nazaré da Mata, como coco de roda e o maracatu rural. Já o município de Glória do Goitá o destaque será a tradição do teatro de bonecos de madeira, conhecidos como Mamulengo. Também integram a lista especial da série, as manifestações culturais do município de Lagoa de Itaenga, com a Ciranda; Buenos Aires com os bois de carnaval. O projeto também vai destacar as tradições dos municípios de Aliança, com o Cavalo Marinho; e Goiana com o Caboclinho. Todas essas manifestações integram a lista de Patrimônios Culturais do Nordeste e do Brasil.

produtora cultural e narradora dos episódios, Crislaine Xavier

“Este projeto é um espaço de preservação à memória, cultura e história das nossas raízes culturais. A cada episódio, vamos unir cultura e conhecimento como instrumentos de aprendizagem e construção de novos saberes para nossas crianças” enfatiza a produtora cultural e narradora dos episódios, Crislaine Xavier.

Além de proporcionar cultura e diversão, o Podcast Brinquedos populares tem como proposta ser um instrumento de educação para pais, escolas, universidades e pesquisadores sobre o tema. “ Queremos universalizar cada conteúdo abordado nos episódios. Estamos trabalhando em articulação com professores, bibliotecas, emissoras públicas de rádio, para que possam fazer esse conteúdo chegar mais perto do público. Precisamos garantir o respeito à valorização da diversidade e salvaguarda do patrimônio cultural. E isso, sem sombra de dúvidas, passa pela e educação infantil e ensino fundamental, onde está inserida o o público-alvo do projeto, finaliza, o produtor cultural, radialista, jornalista e coordenador geral do projeto, Salatiel Cícero.

Os episódios serão publicados nos canais oficiais do Podcast Brinquedos Populares, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Youtube, sempre às quartas-feiras e sábados, de março, depois das 14h. Para garantir mais alcance do conteúdo, os episódios serão compartilhados com professores, pontos de cultura, redes de bibliotecas e emissoras de rádios comunitárias e educativas da região, por meio de grupo de WhatsApp. Além disso, para quem quiser ficar por dentro de todos os episódios e mais informações sobre o projeto, poderá acessar https://www.podcastbrinquedospopulares.blog.br/ . Lá, é possível ouvir os episódios e saber mais sobre a proposta do projeto.