Produtos da Cesta Natalina caem de preço

A pesquisa realizada pelo Procon-PE, sobre a Ceia Natalina demonstrou que dos 34 produtos mais procurados, 18 caíram de preço em relação à pesquisa de 2019. O produto que apresentou a maior queda foi o pêssego em caldas, 40,81%. Os queijos tipo reino de duas marcas específicas tiveram uma redução de mais de 20%. Uma das marcas custava em 2019, R$ 86,37, o quilo esse ano pode ser encontrado por R$ 66,70. Apesar da queda nos produtos mais procurados, alguns ficaram mais salgados, a exemplo do pernil suíno com osso.

O quilo passou de R$12,99 e R$ 21,99, um aumento de 69,28%. O Procon alerta que é importante pesquisar pois de uma loja para outra há produtos com a diferença de 521,16%, a exemplo do quilo da passas sem caroço. O produto pode ser encontrado por R$ 13,99 e R$ 86,90. O objetivo da pesquisa de preços de itens da Cesta Natalina é oferecer ao consumidor pernambucano um instrumento para auxiliá-lo nas compras.

Os fiscais do Procon-PE pesquisaram 69 produtos em 13 estabelecimentos localizados nos municípios de Olinda, Recife e Camaragibe divididos nas seguintes categorias: queijos e salames; panetones; carnes e peixes; biscoitos, bolos e chocolates; frutas secas e em calda; e vinhos e espumantes. Toda a pesquisa com os preços praticados em cada estabelecimento e com a diferença percentual de 2019 para 2020 pode ser encontrada no site do procon- www.procon.pe.gov.br