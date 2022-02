Professor de Moreno (PE) é finalista do Prêmio Educador Nota 10

O Prêmio Educador Nota 10, maior e mais importante prêmio da Educação Básica Brasileira, já tem seus 50 finalistas. Revelada no dia 8 de fevereiro, a lista conta com trabalhos pedagógicos de educadores de 14 estados. Entre eles está Antônio Arnaldo da Silva, professor de História da EREM Cardeal Dom Jaime Câmara, em Moreno (PE), que segue na busca por uma vaga entre os dez vencedores da 24ª edição do prêmio e pela chance de disputar o título de Educador do Ano.

Antônio conquistou a Academia de Selecionadores com o trabalho Projeto Pedagógico Baobá – Racismo estrutural como consequência da escravidão negra no Brasil. A iniciativa tem como foco o debate e o enfrentamento ao racismo e à intolerância dentro e fora dos muros da escola, melhorando as relações interpessoais e a autoestima de estudantes negros. Desde setembro de 2021, o evento final do Projeto Baobá faz parte do calendário oficial da cidade de Moreno – proposta aprovada por unanimidade na câmara municipal. Esse fato mostra sua relevância, que vem crescendo desde a primeira edição, em 2017.

O destaque fica para o protagonismo dos estudantes. Durante alguns meses, eles formam grupos para preparar exposições, produções literárias, apresentações de teatro e música, oficinas, salas temáticas, palestras e rodas de conversas que contam com professores, artistas, intelectuais e outros profissionais convidados a participar da semana, em novembro. Os saberes das famílias e da comunidade são valorizados nas atividades e as questões raciais e de identidade ultrapassam estereótipos, fazendo com que os alunos se reconheçam como sujeitos históricos e potentes.

Outras iniciativas

Entre os projetos selecionados, 7 são de Língua Portuguesa, 7 de Geografia, 4 de Matemática, quatro focados no aprendizado de crianças bem pequenas e mais quatro destinados a crianças entre 4 e 5 anos. História, Ciências da Natureza, Educação Física, Artes, Coordenação Pedagógica e práticas com Educação Especial tiveram 3 trabalhos cada. Completam a lista, dois projetos de Língua Estrangeira, dois destinados à Gestão Escolar, além de um para Biologia e um outro focado em Química.

Por ciclo educacional, são 22 aplicados no Ensino Fundamental – somados anos iniciais e finais –, 10 no Ensino Médio e 9 na Educação Infantil. Há ainda 5 trabalhos de Gestão Escolar e 4 focados na Educação Especial. A região do país com maior representatividade entre os finalistas é a Sudeste, seguida pela Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Reconhecimento e premiação

O reconhecimento e a valorização desses profissionais se dão por meio da divulgação na mídia, redes sociais e um certificado de participação a cada um dos 50 finalistas. Eles também aguardam com ansiedade a seleção dos 10 vencedores, que serão anunciados ainda em fevereiro, por meio das redes sociais da Fundação Victor Civita, do Prêmio Educador Nota 10 e de seus parceiros: Abril, Globo, Fundação Roberto Marinho, SOMOS Educação, BDO Brasil, Nova Escola, Instituto Rodrigo Mendes e Unicef.

Os 10 vencedores selecionados ganham um vale-presente no valor de R$ 15 mil, além de uma assinatura digital da Nova Escola. Os dez Educadores Nota 10 concorrem, ainda, ao prêmio Educador do Ano. O grande vencedor recebe mais R$ 15 mil de vale presente, totalizando uma premiação de R$ 30 mil. O Educador do Ano será conhecido em evento que será realizado em data a ser definida.

Confira a lista completa dos selecionados em: