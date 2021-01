Professor é esfaqueado em tentativa de latrocínio em Tracunhaém

Um professor de 39 anos foi esfaqueado na noite da terça-feira (5), na BR-408, em Tracunhaém. Ele foi socorrido e transferido para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na região central do Recife, onde estava internado em estado grave nesta quarta-feira (6).

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso, classificado como “tentativa de latrocínio”, ou seja, de tentativa de roubo seguido de morte. O crime ocorreu quando o professor, identificado como Rinaldo Lima, passava pela cidade de Tracunhaém.

Segundo um parente do professor, que preferiu não se identificar, ele deu carona de Carpina para Tracunhaém a um homem na noite da terça, que teria tentado assaltá-lo e também o esfaqueou.

Ainda segundo o familiar, o professor ainda conseguiu dirigir até o Hospital Ermírio Coutinho, em Nazaré da Mata, para receber atendimento médico. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital da Restauração, localizado no bairro do Derby, na área central do Recife.

De acordo com o hospital, nesta quarta-feira (6), o professor estava internado e sedado na sala vermelha da unidade de trauma em estado grave.

As investigações, segundo a Polícia Civil, ficaram sob responsabilidade da Delegacia de Nazaré da Mata.

*G1PE