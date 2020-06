Professores de Condado recebebem capacitação do Projeto Eu Ensino de Casa

Muita gente precisou se adaptar às mudanças impostas pelo coronavírus. Com as aulas suspensas em Condado, professores e alunos estão lidando com o ensino a distância e se habituando ao ambiente virtual.

A Secretaria de Educação do município foi selecionada e ficou entre as 3 cidades no País que participarão do Projeto Eu Ensino de Casa. O projeto visa colaborar com a formação dos professores da Rede Municipal de Ensino durante 3 meses, agregando saberes para a prática docente destes profissionais.

Os professores receberão capacitação para a adaptação da didática nas aulas durante essa fase da COVID-19. Não há previsão do retorno das aulas presenciais no município.

Além de Condado, foram selecionados os municípios de Figueirópolis, em Tocantis, e Santa Quitéria, no Estado do Ceará.

Segundo o último boletim epidemiológico, divulgado no domingo (28), a cidade de Condado registra 169 casos confirmados da COVID19, destes 20 óbitos e 120 pacientes estão recuperados.