Profissionais da saúde de Machados recebem EPI’s

Profissionais que atuam na área da saúde do município de Machados, receberam os equipamentos de proteção individual (EPI’s) para ficarem protegidos durante o combate à pandemia do novo coronavírus. A entrega foi feita pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a gestão municipal, os EPI’s evitarão o contágio das equipes que estão trabalhando durante essa pandemia. Foram adquiridas máscaras N95, máscaras cirúrgicas, luvas, aventais, protetor facial, insumos necessários para o dia a dia do pessoal da saúde.

A utilização desses equipamentos varia de acordo com o nível de exposição ao vírus. Quanto maior o risco de contágio, maior é o nível de segurança do equipamento. Ressaltando que o EPI utilizado varia de acordo com o procedimento realizado.

A Prefeitura continuará investindo na aquisição de equipamentos que possam salvaguardar os profissionais de saúde, pois acredita que essa seja uma maneira de protegê-las e fortalecê-las no atendimento à população e no enfrentamento ao coronavírus.

Educação

Devido ao isolamento social, a criação de um modelo pedagógico se tornou desafio. Com as escolas fechadas por tempo indeterminado, a Secretaria Municipal de Educação de Machados tem o desafio de dar continuação ao ensino, mesmo diante das diversas dificuldades encontradas.

As escolas de anos finais estão usando o ensino virtual como ferramenta, por meio do link do Educa– PE, que disponibiliza aulas online. Além dessa ferramenta, toda Rede Municipal de Ensino, disponibiliza aulas, por meio de grupos de WhatsApp com a adição de estudantes, pais, mães ou responsáveis assim como os professores de cada turma. Cada escola, de acordo com sua demanda se organiza em dias e horários pontuais para cada matéria onde os alunos recebem os conteúdos e atividades dos professores com o monitoramento e orientações da equipe da Coordenação Pedagógica, visando apresentar uma metodologia adequada dos componentes curriculares, com a proposta de revisão desses conteúdos posteriormente nas aulas presenciais.

O registro de aula é realizado diariamente como data, turma, componente curricular e a descrição das aulas / atividades realizadas.

Foto: Reprodução