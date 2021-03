Mais um Drive-Thru de vacinação contra a COVID-19 será realizado pela Secretaria de Saúde do Carpina. A ação ocorrerá nesta sexta-feira (26), no pátio do Parque de Eventos Municipal, das 9h às 12h. O público alvo serão os profissionais de saúde, com idade a partir dos 60 anos, que devem tomar a 2ª dose da vacina.

No local, é necessário apresentar carteira do conselho, comprovante de residência, comprovante de vínculo e declaração de exercício ativo.