Profissionais de saúde recebem capacitação sobre Prontuário Eletrônico em Carpina

Profissionais de saúde que trabalham na Atenção Primária do município de Carpina estão recebendo uma capacitação para utilização do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), através do sistema da estratégia e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), do Ministério da Saúde. O objetivo é melhorar a prestação do serviço à população, dando mais agilidade na hora de registrar as informações necessárias para o atendimento.

O Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), do Sistema e-SUS Atenção Básica, é um software onde todas as informações clínicas e administrativas do paciente ficam armazenadas, em sua respectiva Unidade Básica de Saúde (UBS). O PEC é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, ajudando no processo de informatização das unidades de saúde.