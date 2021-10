Programa de Estágio da Vivo abre 750 vagas e 50% delas são exclusivas para estudantes negros

A Vivo está com inscrições abertas parao Programa de Estágio 2022, o maior já realizado pela companhia. Ao todo, são 750 vagas em 17 cidades: Belém (PA), Belo Horizonte (BH), Brasília (DF), Campinas (SP), Caxias (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Londrina (PR), Osasco (SP), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP), Uberlândia (MG), Vitória (ES). E, reforçando seu compromisso com a diversidade, 50% das oportunidades são exclusivas para pessoas negras.

Os interessados precisam estar cursando o penúltimo ou último ano de formação, com graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Características como curiosidade, atitude digital, abertura e fazer acontecer com responsabilidade são essenciais. Para ser ainda mais inclusivo, não será exigido inglês. Também não há limite de idade, nem restrição de curso ou universidade.

“Queremos conectar propósitos e construir o caminho para novos talentos na companhia, sendo referência para quem quer iniciar uma carreira profissional. Para se ter uma ideia, tivemos 77% de efetivação em diversas áreas dos estagiários que entraram na edição anterior. Trabalhamos para aumentar ainda mais esse número”, afirma Niva Ribeiro, VP de Pessoas da Vivo. A executiva destaca também a importância em acelerar a inclusão de pessoas negras no time da companhia e no mercado de trabalho, gerando novas oportunidades de desenvolvimento para esse grupo. “Temos um sólido programa de diversidade. Acreditamos que ações intencionais como essas, em que destinamos 375 vagas para negros, podem atrair e incluir mais candidatos com experiências de vida e pontos de vista diversos, o que vai impulsionar, ainda mais, a colaboração e a inovação da nossa empresa. Estamos também preparando nossos gestores porque entendemos a importância do acolhimento e da liderança próxima e atenta para a evolução e retenção desses talentos ao longo do programa”, ressalta.

Todos os inscritos participarão de uma trilha de desenvolvimento profissional e pessoal. Serão ofertados 20 cursos de temas variados, como habilidades do futuro, matriz de prioridades, Learning Agility, Pitch Pessoal (apresentação direta e curta), entre outros. Os conteúdos serão trabalhados em diferentes formatos, como texto, vídeo, podcast e lives.

Sobre o Programa

O processo seletivo será 100% digital e contará com teste de fit cultural, vídeo desafio, painéis com dinâmicas e entrevistas individuais. A bolsa auxílio é compatível com o mercado e os selecionados contarão com o VIBE, o programa de benefícios flexíveis da companhia, que possui uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada estagiário, como vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico; seguro de vida e Gym Pass para academias. Além disso, a empresa oferece outros diferenciais como programa de idiomas; day off de aniversário; smartphone com plano de voz e dados ilimitados; oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos; e todos os estagiários também poderão trabalhar remotamente duas vezes por semana.

Os estagiários de São Paulo poderão aproveitar ainda o espaço de bem-estar na sede da Vivo, no edifício Eco Berrini, quase 600 m² dedicados integralmente à saúde, com equipe multidisciplinar de acupunturistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, sala para meditação, yoga, incluindo a clínica Albert Einstein. Os atendimentos estarão disponíveis também de forma online, para quem ficar alocado fora da capital paulista, exceto o de acupuntura.

O Programa de Estágio da Vivo terá a duração de 12 a 24 meses, a depender do semestre cursado na faculdade, e os selecionados serão admitidos entre fevereiro e abril de 2022. As inscrições vão até o dia 03 de janeiro e os interessados devem acessar o link.