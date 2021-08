Programa habitacional do governo tem alta de 24% nas contratações no Nordeste, diz FBC

O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) destacou nesta quinta-feira (19) o aumento de 24% no número de habitações do programa Casa Verde e Amarela contratadas na região Nordeste em 2020. A alta, segundo ele, decorre das condições favoráveis oferecidas pelo programa para as populações do Norte e do Nordeste.

Nestas regiões, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a renda exigida para o Grupo 1 passou de R$ 2 mil para R$ 2,6 mil, permitindo que mais famílias sejam contempladas com financiamentos a juros reduzidos. Além disso, o programa elevou o limite do valor do imóvel a ser financiado e baixou ainda mais as taxas de juros.

“O resultado é um aumento de 24% no número de habitações contratadas na região Nordeste em 2020”, disse FBC em discurso no plenário do Senado. “Nesse sentido, o Nordeste é a segunda região mais contemplada com entregas no governo do presidente Bolsonaro. Foram 213 mil moradias entregues para a população desde 2019. Somente em Pernambuco, foram mais de 42 mil unidades habitacionais”, acrescentou.

O senador afirmou ainda que o governo do presidente Bolsonaro ultrapassou a marca de 1 milhão de moradias entregues desde 2019. “Alcançamos esse número com a retomada de obras e, sobretudo, com os aperfeiçoamentos da política de habitação do Governo Federal através do Programa Casa Verde e Amarela”, explicou. “Ao todo, o Governo já investiu mais de R$ 127 bilhões na construção de moradias entre janeiro de 2019 e junho de 2021. Além de oferecer segurança e dignidade para as famílias, esses recursos foram responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de 6 milhões de empregos.”

FGTS – No plenário, Fernando Bezerra Coelho também ressaltou a distribuição de aproximadamente R$ 8 bilhões do lucro do FGTS aos trabalhadores. O montante, que equivale a 96% do lucro líquido obtido pelo Fundo em 2020, vai beneficiar 88 milhões de trabalhadores com o crédito a ser depositado pela Caixa Econômica até o dia 31 de agosto. Com a distribuição dos lucros, o FGTS acumula rendimento de 4,92% no ano passado, portanto, acima da inflação medida pelo IPCA no período.

“Essa iniciativa demonstra a seriedade e a qualidade da atual gestão do Fundo e não oferece nenhum prejuízo aos programas financiados com os recursos do FGTS nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura”, comentou o senador.