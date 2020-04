Programa Terra Pronta beneficia agricultores em Limoeiro

Começam na próxima segunda-feira (27) as inscrições para o Programa Terra Pronta no município de Limoeiro. Os agricultores interessados em ter seu terreno arado, devem se dirigir à sede da Secretaria Municipal de Agricultura, no período das 8h às 13h, portando os documentos pessoais.

Apesar do clima tenso por conta da pandemia, a esperança para os agricultores se faz presente com a regularidade das chuvas caídas nos últimos dias no interior de Pernambuco. No Sertão as barragens transbordaram e no Agreste muitos reservatórios estão recuperando seu limite de capacidade pluviométrica.

Em Limoeiro, a ação da Prefeitura consiste na aração de terras e distribuição de sementes para os agricultores. De acordo com o prefeito, João Luís Ferreira Filho (Joãozinho), as sementes deverão ser entregues nas residências para evitar aglomerações

Um cronograma de atendimento será montado para que as máquinas cortem as terras. Serão três tratores à disposição do programa. Ainda sobre as sementes, o gestor disse que aguarda o envio da Secretaria Estadual de Agricultura.

Fonte: Blog do Agreste

Foto: Reprodução