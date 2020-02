Programação do carnaval de Goiana tem shows de Elba Ramalho e Jorge Aragão

Com o tema “Carnaval dos Brincantes”, a programação completa da festa de Momo em Goiana, no Grande Recife, foi divulgada na segunda-feira (10). Entre as atrações da folia na cidade, estão os cantores Jorge Aragão, Elba Ramalho, André Rio, Marrom Brasileiro e Geraldinho Lins.

O município conta com dois polos pré-carnaval, um em Nova Goiana e um na Povoação de São Lourenço, além de outros cinco no período momesco, sendo o principal em Goiana (sede) e os demais em Tejucupapo, Ponta de Pedras, Carne de Vaca e Atapuz.

Na folia deste ano, os homenageados são o sambista Arecio Aires e o professor, já falecido, Agildo Mendonça. O tema do carnaval de Goiana destaca caboclinhos, bois, burras, catitas, maracatuzeiros e sambistas.

O brega pernambucano também tem espaço na programação da festa no município, que conta com shows da banda Amigas e dos cantores Kelvis Duran e Tayara Andreza. Veja, a seguir, a programação completa da festa na cidade.

Polo São Lourenço (semana pré-carnaval)

Sábado (15)

22h – Tayara Andreza

0h – Wellington Melo

Domingo (16)

22h – Sandro Boladão

0h – Kelvis Duran

Polo Nova Goiana (semana pré-carnaval)

Sábado (15)

20h – Coco da Yá

20h30 – Coco Vanda

22h – Jr Manchão

0h – Banda Luará

Domingo (16)

20h – Coco de Sebastião Grosso

22h – Val do Banjo

0h – Lili Trindade

Polo principal – Goiana (sede)

Sexta-feira (21)

20h – Orquestra Curica

22h – Velha Guarda da Mangueira

0h – Rodo da Bahia

Sábado (22)

20h – Orquestra Saboeira e Dudu Sacaninha

22h – André dos Errados

0h – Elba Ramalho

Domingo (23)

18h – Orquestra Saboeira

20h – Banda Afrojar

22h – Marrom Brasileiro

0h – André Rio

Segunda-feira (24)

20h – Nadia Maia

22h – Maestro Spok

0h – Jorge Aragão

Terça-feira (25)

18h – Orquestra Curica

20h – Maestro Forró

22h – Fabiana Pimentinha

0h – André Marreta

Polo Atapuz

Segunda-feira (24)

22h – Leto e Orquestra

0h – Amigas

Terça-feira (25)

22h – Banda Arrecifes

0h – Eduarda Elétrica

Polo Tejucupapo

Domingo (23)

15h – André dos Errados

17h – André Rio

Segunda-feira (24)

15h – Grupo Aconchego

17h – Dudu Sacaninha

Terça-feira (25)

15h – Banda Soluê

17h – Banda Acesso

Polo Carne de Vaca

Domingo (23)

15h – Emmanuel Pontual

17h – Banda Arrecifes

Segunda-feira (24)

15h – Banda Mamelucos

17h – André dos Errados

Terça-feira (25)

15h – Orquestra Saboeira

17h – Dudu Sacaninha

Polo Ponta de Pedras

Domingo (23)

15h – Sandy Chamego

17h – Marrom Brasileiro

Segunda-feira (24)

15h – Geraldinho Lins

17h – Maestro Spok

Terça-feira (25)

15h – Junior Canibal

17h – Lili Trindade

