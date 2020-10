Projeto As mil faces de uma plus realiza campanha alusiva ao Outubro Rosa

A campanha “Um toque de Amor” trás consigo a força de seis lideranças femininas com o objetivo de: Evidenciar por intermédio de uma CARREATA, chamando atenção da sociedade com ênfase no público feminino sobre a importância de executar o autoexame bem como, visitar uma unidade de saúde específica para realizar exames periódicos na prevenção do câncer de mama.

A Campanha foi criada em 2018 pelo projeto de empoderamento feminino “As Mil Faces de Uma Plus” que faz alusão a Campanha Outubro Rosa, ambas em prevenção e combate ao câncer de mama e este ano conta com o apoio de cinco Motoclubes Femininos que são: Mulheres no Asfalto,Mulheres na Estrada,Gatas de Aço,Garotas Nordestinas e Scoolter Recife para juntas realizar esse Ato em prevenção e nocaute ao câncer de mama.

Na concentração haverá distribuição de folhetos explicativos e o Mamógrafo Móvel,realizando exames.

A carreata sairá do Recife em comboio até a Praça do Carmo em Olinda,cruzando as cidades irmãs em um percurso de aproximadamente 10km, 50 Motos e 20 carros.

🏻PROGRAMAÇÃO :

DATA:25/OUTUBROCONCENTRAÇÃO às h8h

SAÍDA às 11h

LOCAL:MARCO ZERO-RECIFE/PE

TERMÍNO: PRAÇA DO CARMO/OLINDA.

SOBRE O TRAJETO:

Saída Marco Zero ➡️ Segue pelo Caes Alfândega ➡️Forte do Brum➡️Ponte Limoeiro➡️Cruz Cabuga(passando na frente do Hospital Naval e Hospital do Câncer)➡️Escola de Aprendizes Marinheiro sentido Olinda➡️beira mar Olinda fazendo conversão a esquerda na praça da sorveteria Bacanas(Bairro Novo)➡️Segue e contornando mais na frente chegando a Praça do Carmo,onde encerra o ato.