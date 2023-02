Projeto capacita artistas e instituições de Nazaré da Mata para empreender com cultura

Passados dois anos da maior crise de saúde mundial, provocada pela pandemia de covid-19, que prejudicou, entre muitas áreas, o mercado cultural da música, literatura, cinema, teatro, cultura popular, produção cultural, entre outras. Agora, artistas, instituições e grupos culturais independentes, da cidade de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, vão ter a oportunidade de retomar seus planos comerciais, para viver de seus próprios talentos culturais. A partir desta segunda-feira (6), cerca de 30 pessoas, vão participar, pela primeira vez, de forma gratuita, do curso “Empreender na Cultura é um Negócio Viável”.

A ação consiste na realização de um conjunto de oficinas destinadas ao fortalecimento, modelagem e projeção de novos e antigos empreendimentos culturais. A capacitação será realizada pela Liga Criativa – empresa especializada no ramo de treinamento e captação de recursos culturais, com atuação em PE, com incentivo do Governo do Estado, por meio dos recursos do Funcultura. As aulas serão ministradas na Universidade de Pernambuco – Campus Mata Norte.

O curso tem o formato híbrido e está dividido em três eixos: desenvolvimento pessoal, estruturação do negócio/carreira e captação de recursos e elaboração de projetos. A formação tem duração total de 24 horas/aula, sendo 04 encontros presenciais, nos dias 06, 07, 08 e 09 de fevereiro, na UPE Campus Mata Norte, localizada na rua Amaro Maltês de Farias, Loteamento Sítio Novo, Nazaré da Mata, no horário de 14 às 17 horas. Já a outra parte do curso será online, com mais 4 novos encontros. Nesta fase, as oficinas serão transmitidas pela plataforma Zoom, entre os dias 13 a 16 do mesmo mês, sempre a partir das 14h.

“As Pesquisas apontam que, no Brasil, antes da pandemia, o setor de economia criativa correspondia a 2,64% do Produto Interno Bruto (PIB), sendo responsável por cerca de 4,9 milhões de postos de trabalho. Entretanto, em meio a crise de saúde humanitária, tivemos impactos irreparáveis. Sem dúvidas, proporcionar essa formação vai contribuir para rever as perdas que todos nós tivemos, e se recolocar nos trilhos do desenvolvimento econômico e cultural” conta a empreedora cultural e coordenadora da oficina, Eliz Galvão.

Todos os participantes do curso também serão contemplados com kit contendo camisa e apostila e duas certificações, uma da etapa presencial e outra da etapa virtual. Durante o período da formação a turma terá o acompanhamento para dúvidas. Nos casos de pessoas com deficiência auditiva, o projeto vai disponibilizar intérpretes de Libras. Já pessoas com deficiência motora ou de mobilidade reduzida, será garantido o transporte.

“Este curso também visa contribuir para que os empreendedores possam captar recursos via editais públicos para manutenção e realização de suas atividades. Como já sabemos, o Ministério da Cultura prevê um investimento de R$ 10 bilhões para área da cultura, (desse total, cerca de R$ 3 bilhões serão destinados à Lei Aldir Blanc 2), além de mais R$ 3,8 bilhões para a Lei Paulo Gustavo. E para garantir esse recursos, é importante estar preparado” finaliza, Eliz Galvão.