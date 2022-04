Projeto Casa da Cultura em Movimento encerra temporada de apresentações nesta sexta-feira, 22

O público, interessado em prestigiar as apresentações culturais, pode ir até a Casa da Cultura, localizada no bairro de São José, área central da capital pernambucana. O acesso é gratuito, e tem início às 13h

O Projeto Casa da Cultura em Movimento, que acontece há seis meses, no Recife, encerra sua temporada de apresentações, nesta sexta-feira (22), com uma programação especial para os amantes da cultura popular. Esta edição será marcada pela apresentação do Cavalo Marinho Boi Pintado, de Aliança, na Mata Norte. O público, interessado em prestigiar a apresentação cultural, pode ir até a Casa da Cultura, localizada no bairro de São José, área central da capital pernambucana. O acesso é gratuito, e tem início às 13h.

O evento, que tem como objetivo fomentar a cultura e o turismo, traz uma apresentação especial do Cavalo Marinho Boi Pintado. A agremiação, considerada importante no ciclo natalino, é Patrimônio Cultural do Brasil. O grupo, composto por cerca de 21 integrantes, apresenta para os visitantes e comerciantes da Casa da Cultura, um show cercado de histórias, culturas e memórias.

Além disso, será realizada uma ação voltada à educação patrimonial e cultural. Na ocasião, o projeto oferta uma visita guiada à Casa da Cultura para crianças e adolescentes atendidos pelo Ponto de Cultura Batá Kossô, da cidade de Olinda, que promove, há dez anos, ações de salvaguarda, memória e tradição das ancestralidades, para o público infantil. A atividade inclui, ainda, um bate- papo com mestre do Cavalo Marinho Boi Pintado, Grimario Filho.

Realizado e coordenado pela produtora cultural, Jaqueline Araújo, com incentivo do Funcultura e apoio do Governo do Estado, o evento buscou valorizar os artistas e toda cadeia cultural pernambucana. “Estamos felizes, apesar dos desafios da pandemia, de poder realizar uma iniciativa como essa, que proporciona lazer, cultura e conhecimento sobre nossos grupos, gratuitamente para população. A Casa da Cultura é um lugar importante para a história do nosso país, e poder estarmos aqui, realizando essa atividade, nos fortalece ainda mais”, destaca, emocionada, Araújo.