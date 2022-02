Projeto de Empoderamento Feminino As Mil Faces de Uma Plus promove a Casa das Rainhas

A Casa das Rainhas que abre suas portas para o Dia D de combate e enfrentamento à pandemia vacinado, testando e conscientizando sobre a importância da vacina para o bem estar social e pessoal de toda sociedade para que, em 2023 possamos de fato ter o maior carnaval multicultural de rua do estado de Pernambuco.

Diante do avanço da Pandemia com suas variantes o Projeto de Empoderamento Feminino As Mil Faces de Uma Plus, resolveu inovar ainda mais, transformando a Casa das Rainhas Plus Size de Pernambuco em uma casa que fará a “Ação Dia D” de Incentivo à Vacinação contra Covid-19.

O objetivo é incentivar, despertar e conscientizar a população durante o período das festas de momo a importância da vacinação para a saúde, os benefícios e consequências sociais positivas que ele acarreta para que, em 2023 asmanifestações e tradições culturais possam acontecer com segurança a vida da população e termos um Carnaval inesquecível

Nesses termos a Casa das Rainhas se transformará em uma casa que oferecerá a população no dia 25 de Fevereiro das 8h às 14h vacinação contra Covid-19 todas as doses e também será oferecido uma Oficina de Customização de Camisas para brincar o Carnaval em casa com a família e no estilo.

A Casa das Rainhas funcionará no Casarão que fica na Avenida Liberdade -68-Carmo/Olinda.

Ao lado da Biblioteca Pública, gratuitamente com a irreverência do Carnaval Pernambucano.

A Casa das Rainhas estará caracterizada com enfeites que remete o Carnaval de Pernambuco, aonde as Rainhas Municipais e Estadual recepcionarão a população durante o período da Campanha de Vacinação.

Para a população vacinada no dia da ação um registro fotográfico eternizando o momento.

Informações: whatsap (81)986617614.

Casa das Rainhas

“Celebrando o Carnaval com a Ação Dia D de Incentivo à Vacinação” contra Covid-19 .

Realização:

@asmilfacesdeumaplus

Idealização:

Sâmia Véras Professora,Pedagoga, Referência da Causa Plus Size no Estado de Pernambuco .