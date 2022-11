Projeto “Descasque Mais, Desembale Menos!” vem se destacando no agreste de Pernambuco

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), promove nas escolas públicas a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. Representante do programa no município de Orobó, agreste do estado, a nutricionista Sheila Cristina e sua equipe, através da Secretaria de Educação desenvolveu nas escolas municipais, o projeto “descasque mais, desembale menos!”, ação de incentivo a consumo de alimentos mais naturais, reduzindo o consumo de alimentos ultraprocessados.

A iniciativa tem alcançado mais de 4 mil estudantes da rede pública de ensino. A nutricionista Sheila Cristina explica como foi desenvolvido o projeto. “Estudos mostram que pós-pandemia o aumento no consumo de alimentos ultraprocessados entre as nossas crianças e jovens aumentou significativamente em detrimento do consumo de alimentos naturais e minimamente processados”, disse.

E comentou quais riscos para a saúde. “Esse quadro favorece em geral o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes e neoplasia. Favorece ao aumento de incidência de depressão, ansiedade e deficiência nutricionais, como anemia. Isso tudo acarreta como um todo ao aumento do adoecimento de imunidade nessas crianças e jovens, uma redução no desenvolvimento escolar, em geral na qualidade de vida”, ressaltou Sheila.

Em alerta a essa realidade vivida pelos estudantes, a equipe nutricional do município iniciou o projeto nas unidades de ensino. “Essa realidade está cada vez mais alarmante nessa população, tão vulnerável. As escolas são ambientes propícios para se desenvolver ações de educação alimentar e nutricional, para incentivar o consumo desses alimentos naturais para tirar um pouco a visão e atração desse público pelos alimentos ultraprocessados. Quando se fala em criança temos que sensibilizar principalmente os pais e responsáveis que tem o poder de compra na casa”, disse a nutricionista.

De modo lúdico, didático, interdisciplinar e integrando toda comunidade escolar o projeto vem ganhando frutos na cidade. “Temos colhido frutos através da prática, do dia a dia, como por exemplo, organizar e oferecer esses alimentos regularmente através de variedades, os tipos de alimentos, o modo de preparo e a utilização de receitas caseiras. Práticas que dão para serem executadas, valorizando alimentos regionais. Otimizando os alimentos para serem atrativos. Tudo isso tem sido bem abordado no projeto”, comentou.

Iniciado no segundo semestre de 2022, o projeto tem ganhado destaque em outras regiões do estado. “Estamos tendo um retorno bastante exitoso, tanto no relato de conscientização dos pais, como temos depoimentos de mudanças nas lancheiras vindas de casa através dos professores. Os próprios alunos já sabem na teoria e quando começa a valorizar isso em casa, começa a ter o conhecimento e prática no dia a dia. Estamos expandindo nosso projeto em toda região”, concluiu Sheila Cristina.