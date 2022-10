“Projeto Ler pra Ser” capacita jovens para contação de histórias e implanta biblioteca comunitária em Manari – Pernambuco

Ação visa contribuir para a redução dos Índices de Desenvolvimento Social e Humano, por meio do acesso gratuito à leitura, à cultura e novos conhecimentos, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos, de áreas rurais e urbanas, do Estado

Após passar pela cidade de, de Joaquim Nabuco (Mata Sul), agora, será a vez de Manari (Sertão), ser contemplada com ação do Projeto Ler Pra Ser. A iniciativa, pioneira, tem como proposta atuar na inclusão cultural e na transformação social, de crianças, adolescentes, jovens e adultos, de cidades com os menores Índices de Desenvolvimento Social e Humano, do Estado. A realização do projeto é da produtora cultural e empreendedora social, Eliz Galvão, por meio da Liga Criativa, com incentivo do Governo do Estado, e recursos do Funcultura.

Com a ideia de formar novos leitores e escritores nas cidades, o projeto consiste na doação de uma ‘Caixa de Histórias’ – uma espécie de biblioteca ambulante, que vai circular pelos espaços públicos, de áreas rurais e urbanas de Manari, como pontos de cultura, sede de agremiações culturais, praças, associações e a própria casa dos moradores, levando conhecimento, diversão e rodas de diálogo. A caixa decorada, feita em madeira e com rodinhas, conta com uma estrutura de 3m². Dentro dela, um acervo especial, na qual reúne 50 livros físicos e audiolivros. As publicações visam atender público infantil, juvenil e adulto, e, também, pessoas com deficiência, já que incluem recursos de acessibilidade em Braille e Libras.

Em Manari, o projeto acontece a partir desta terça-feira (25) e segue até quinta-feira (27). Lá, a programação se concentra no Sítio Alto do Morcego, s/n, zona rural, no horário das 08 às 12h. As crianças de 08 a 10 anos, que moram na área, vão poder participar da oficina de contação de histórias, ministrada pela equipe de arte-educadores do projeto. Quem tiver, entre 13 e 15 anos, vai assistir a oficina de mediação de leitura.

A coordenadora do projeto, Eliz Galvão, explica que a iniciativa visa ser um instrumento de atuação na desigualdade social, do conhecimento e da cultura, que se faz tão real, no atual momento do País. “Eu acredito que, a educação, somada ao poder da cultura, serão fundamentais para que possamos assegurar o direito dessas crianças e comunidades poderem conquistar novos conhecimentos para transformarem suas vidas e o lugar que nasceram e vivem. Estamos escrevendo uma nova história na vida de cada participante, e lugar que é contemplado com o projeto. ”, destaca.

Balanço – Desde março deste ano, o Projeto ‘Ler Pra Ser’ inaugurou duas novas bibliotecas. A primeira delas foi em Passira e, em seguida, Limoeiro, ambas na região Agreste. Juntas, distribuíram um total de 100 livros. Além disso, formou mais de cem crianças, adolescentes e jovens, nas oficinas de mediação de leitura e contação de histórias.