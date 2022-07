Projeto ‘Ler pra Ser’ dá início a mapeamento e registro de iniciativas dedicadas ao livro e a leitura, em Pernambuco

A ação, dedicada à promoção, preservação e mapeamento das ações de literatura popular, vai documentar trabalhos em quatro Regiões de Desenvolvimento do Estado: Agreste, Zona da Mata Sul, Sertão e Região Metropolitana do Recife. Iniciativa deve resultar em revista que será distribuída gratuitamente, na versão impressa e online

O Projeto ‘Ler pra Ser’, coordenado pela empresa Liga Criativa, deu início ao processo de pesquisa e registro de iniciativas dedicadas ao livro e à leitura, em Pernambuco. A ação, dedicada à promoção, preservação e mapeamento das ações de literatura popular, tem como proposta documentar 12 iniciativas, promovidas por artistas e instituições sociais e culturais, incluindo comunidades tradicionais, distribuídas nas quatro Regiões de Desenvolvimento do Estado: Agreste, Zona da Mata Sul, Sertão e Região Metropolitana do Recife. A iniciativa faz parte da 2ª edição do Projeto ‘Ler pra Ser’, com incentivo do Governo do Estado, por meio dos recursos do Funcultura.

Dentro desta proposta o projeto irá contemplar quatro cidades pernambucanas. São elas: Palmares (Zona da Mata Sul), Olinda (Região Metropolitana), Limoeiro (Agreste) e Santa Maria da Boa Vista (Sertão). Em cada município serão entrevistadas pessoas ou representantes de entidades previamente definidas, como educadores que desenvolvem práticas de leitura nas suas escolas, contadores(as) de histórias, mestres de tradição oral, bibliotecas comunitárias, realizadores de eventos literários, além de ações dedicadas à leitura popular em comunidades quilombolas, entre outros.

A produtora cultural e coordenadora da pesquisa, Eliz Galvão, afirma que o estudo visa contribuir para a visibilidade cultural dos que fazem o trabalho literário nas comunidades e que não são reconhecidas. “ Este é um canal muito importante para darmos vez e voz às pessoas que contribuem para o conhecimento de suas comunidades, por meio da leitura. Queremos ajudar no reconhecimento e valorização dos mestres e mestras de tradição, arte-educadores, contadores de histórias, por exemplo. Eles são fundamentais na transformação das localidades em que atuam. Isso tem um significado muito especial”, destaca.

Todas as histórias pesquisadas serão transformadas em uma revista. A publicação trará depoimentos e registros fotográficos dos entrevistados. O lançamento está previsto para outubro deste ano, e será realizado simultaneamente nas quatro cidades contempladas pelo projeto. Como forma de garantir acessibilidade às pessoas com deficiência, a revista contará com fontes ampliadas para facilitar a leitura. A edição será distribuída gratuitamente para público, na versão impressa e online, através do site da www.ligacriativa.com.br e do www.culturape.gov.br .

Sobre o projeto ‘Ler pra Ser’: É uma ação que atua no fortalecimento e inclusão de comunidades pernambucanas na política pública de fomento à leitura, por meio de formação de contação de histórias, rodas de leitura para estudantes e professores de escolas públicas. Além disso, contribui para o acesso às produções literárias, com distribuição gratuita de livros e institucionalização de bibliotecas ambulantes, para acesso livre de comunidades carentes.