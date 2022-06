Projeto “Ler Pra Ser” realiza ação solidária em Limoeiro

O projeto ‘Ler Pra Ser’, ação de promoção à leitura e a literatura, da Liga Criativa, juntamente com o Galpão Artes, instituição cultural com atuação no Agreste pernambucano, realizam uma ação solidária destinada às vítimas das chuvas na cidade de Limoeiro. A programação inclui distribuição de alimentos, roupas, agasalhos, além de atividades de contação de história e distribuição de livros às famílias das áreas ribeirinhas e rurais, que foram desabrigadas nas últimas chuvas pelo transbordamento do Rio Tracunhaém. ‘Ler Pra Ser’ é um projeto cultural que conta com incentivo do Governo do Estado de Pernambuco, por meio do Funcultura.

A ação acontece na Escola Municipal Cônego Deusdedith, que fica no primeiro Distrito de Vila do Urucum, mais conhecido como Cedro, na Zona Rural do município. A iniciativa deve atender 300 famílias que moram na área. O mutirão acontece das 9h às 12h.

A mobilização marca a culminância do ‘Projeto Ler Pra Ser’, que ao longo da semana, entre os dias 13 e 15, promoveu uma série de atividades lúdicas para a comunidades, como instalação de biblioteca ambulante, oficinas de contação e mediação de leitura, além de apresentações de contação de histórias, criação de espaço de leitura e doação de livros.

“É um momento muito importante para nós, porque entendemos que além de levar cultura e conhecimento, é uma oportunidade para compartilharmos amor, carinho e conforto a essas pessoas que estão necessitadas de apoio e cuidados”, destaca a produtora cultural e coordenadora do projeto, Eliz Galvão.

O ato de solidariedade também reforça o papel social do Galpão das Artes, que ajudou na arrecadação dos donativos para famílias carentes. O local encontra-se com uma exposição em cartaz chamada ‘Memórias do Museu do Mamulengo’, promovida pelo Museu do Mamulengo de Glória do Goitá. A cada visita, o público tem trazido roupas e alimentos para serem doados para quem mais precisa.

Além dos donativos, o Galpão das Artes fez uma força-tarefa para recolher livros para serem doados para crianças carentes vítimas das chuvas. “Fruto do Espetáculo Histórias para Voar, iniciativa de incentivo à leitura e a literatura popular, conseguimos receber vários livros da comunidade. E graças a este trabalho, também vamos estar repassando essas doações” explica o produtor cultural e coordenador do Galpão das Artes, Fábio André.

Serviço

Ação solidária do projeto Ler Pra Ser e Galpão das Artes em comunidades atingidas pelas chuvas, em Limoeiro

Quando: 17 de junho de 2022 (sexta-feira), às 9h

Onde: Escola Municipal Cônego Deusdedith, que fica no primeiro Distrito de Vila do Urucum, mais conhecido como Cedro, na Zona Rural.

Mais informações no perfil do Instagram: @ligacriativa