Projeto “Livros Livres” inicia temporada de 2022 nesta sexta-feira (2)

O Governo de Pernambuco retoma, nesta sexta-feira (2), o projeto “Livros Livres”. A temporada de 2022, coordenada pela Secretaria Estadual de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), ocupará a cidade de Moreno, na Região Metropolitana, com livros espalhados pelas principais praças do município que poderão ser coletados gratuitamente pela comunidade. A partir das 6h, os moradores da região já poderão encontrar publicações distribuídas pelo município. Haverá a distribuição de 100 obras.

Criado durante o Festival de Inverno de Garanhuns, em 2012, o projeto reúne livros doados, títulos vencedores do Prêmio Pernambuco de Literatura e publicações incentivadas pelo Funcultura, colaborando com a difusão da literatura e de novos autores pernambucanos. As publicações espalhados são devidamente etiquetadas com um selo explicativo, incentivando a prática do compartilhamento da leitura.

“Esta é uma ação baseada no conceito de “BookCrossing”, que é a prática de deixar livros em espaços públicos para que as pessoas possam encontrar, ler e repetir a ideia, ou seja, deixar em ouros lugares para incentivar o hábito da leitura. Ocorre em vários lugares do mundo”, diz o coordenador de literatura da Secult-PE, Roberto Azoubel. Desde a sua criação, o “Livros Livres” já disponibilizou mais de cinco mil exemplares em localidades da capital e do interior de Pernambuco.