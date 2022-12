Projeto Mil Faces de uma Plus lança Campanha Meu Corpo Também é do Verão

Com o objetivo de combater o preconceito da mulher gorda no verão em seus trajes de banho, bem como o enfrentamento e combate a gordofobia, o Projeto Mil Faces de Uma Plus lançou o a Campanha Meu Corpo Também é do Verão.

A abertura da Campanha acontecerá no próximo dia 03 de Dezembro, na Praia de Boa Viagem ,em frente à Padaria na Orla.

A programação é formada por Roda de Diálogo, Aulão de Dança , Ensaio Fotográfico Coletivo e a Aferição de Pressão e glicose.

A campanha busca incentivar e valorizar o corpo gordo em usar trajes de banho no Verão sem ter vergonha das curvas do corpo despertando amor próprio e combatendo o preconceito.

Todas as mulheres podem participar do lançamento da campanha onde serão postadas as fotos em nossas redes sociais.

As mulheres de todo país podem participar nos enviando fotos de maiô/biquine na praia ou piscina no Verão 2022/2023 e postaremos com o Tema da Campanha, nome e cidade.

A realização é do Projeto As Mil Faces de Uma Plus, que visa oenfrentamento e combate a gordofobia, inclusão social ,moda, saúde, beleza da mulher fora dos padrões, idealizado por Sâmia Véras professora, referência da causa Plus Size em Pernambuco.