Projeto que concede desconto na conta de energia em troca de material reciclável chega a Limoeiro

O Projeto Vale Luz, da Neoenergia Pernambuco, está chegando ao Agreste do Estado. A partir de agora, os moradores do município de Limoeiro e região poderão trocar resíduos recicláveis por desconto na fatura de energia elétrica. O novo ponto de troca do projeto está localizado no Supermercado Hiper Cordeiro, na Rua Antônio Alves de Amorim, número 24, parceiro no Projeto, e funciona de segunda a sábado.



Para participar do Vale Luz, projeto do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela ANEEL, basta o cliente separar os resíduos aceitos pelo projeto, que devem estar limpos e secos, levar até o ponto de coleta e lá informar o número da conta contrato da residência, identificado no canto superior direito da conta de energia.

“A chegada do Vale Luz em Limoeiro é um avanço importante no projeto, que contribui com a economia doméstica das famílias, com a preservação do meio ambiente por meio da reciclagem e ajuda os clientes a pagarem a fatura de energia.”, afirmou o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa.

Outro benefício bastante relevante do Vale Luz é a descarbonização do meio ambiente. A reciclagem de materiais emite muito menos CO2 do que a produção de um produto novo, sendo uma estratégia muito eficiente para diminuir a emissão de carbono, uma das principais lutas do mundo em função da preservação ambiental.

No Projeto Vale Luz são aceitos materiais como papelão, papel de escritório, jornais, garrafas PET, sacos plásticos, embalagens de produtos de limpeza, vidro, latas de refrigerantes e de outros produtos alimentícios. Pode ser entregue também óleo de cozinha, que deverá estar filtrado e dentro de uma garrafa PET transparente. Além disso, o projeto recebe resíduo eletrônico, incluindo televisão, celular, teclado, entre outros. Todo o material entregue é pesado e revertido em desconto na conta.

TROCA DE LÂMPADAS – Além da troca de resíduos sólidos recicláveis por descontos da conta de luz, o Vale Luz também beneficia os clientes com a substituição de lâmpadas incandescentes fluorescentes ou halogenas, com potência superior a 14w, por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e com vida útil estimada superior a 10 anos. Cada cliente te pode trocar até 5 equipamentos.