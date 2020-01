Projeto Sambadas encerra atividades com um grandioso evento em Vicência

O Projeto Sambadas encerra suas atividades no próximo domingo (26), a partir das 16hs, no Pátio da Rodoviária, na cidade de Vicência. Na ocasião se apresentam o Mestre Bí e o Mestre Anderson Miguel, além do Maracatu Piaba Dourada e do Maracatu Leão da Floresta.

A proposta busca a valorização dos grupos de maracatu rural do município de Vicência: Maracatu Leão da Floresta, Maracatu Estrela Formosa, Maracatu Estrela da Jacy e Maracatu Piaba Dourada do Vale do Siriji, com mestres convidados. As atividades foram realizadas desde outubro do ano passado com sambadas mensais, sempre contando com a participação dos maracatus participantes e de mais dois convidados e dos mestres.

O Projeto Sambadas tem o incentivo do FUNCULTURA, tem como proponente França, produção da AFAV (Associação dos Filhos e Amigos de Vicência) e foi idealizado por Joana D’arc Ribeiro. A iniciativa faz uma homenagem ao saudoso Mestre Zé Galdino.