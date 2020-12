Projetos culturais habilitados nos editais da Lei Aldir Blanc começam a ser analisados em Goiana

A Prefeitura de Goiana, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Artístico e Cultural, começou nesta quarta-feira (09) a apreciação e análise dos projetos inscritos e habilitados dos profissionais do setor cultural do município para o recebimento da renda emergencial referente à Lei nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc, devido à pandemia da Covid-19.

De acordo com os editais de premiação, foram inscritos mais de 230 projetos culturais nas categorias música, cultura popular, literatura, ceramistas, audiovisual, artes e artesanato, espaços e manifestações culturais. Ao todo, onze avaliadores com habilidades e competências emitirão um parecer técnico, selecionando os projetos culturais a serem contemplados para o pagamento da Lei Aldir Blanc.

O resultado preliminar deverá ser divulgado na próxima segunda-feira (14) em lista a ser divulgada e conferida no site da Prefeitura de Goiana, pelo link: goiana.pe.gov.br. Foram destinados a Goiana recursos do Fundo Nacional da Cultura no valor de R$ 572 mil reais a serem integralmente transferidos aos agentes culturais da cidade selecionados, além do aporte financeiro complementar da própria Prefeitura no valor de R$ 325 mil, com intuito de melhor atender às necessidades do setor cultural goianense.

“A Prefeitura de Goiana tornou a Lei Aldir Blanc mais robusta ao destinar recursos próprios às premiações. Foi um marco na gestão, permitindo um caminho fácil e democrático a todos aqueles afetados em suas atividades culturais por conta do novo coronavírus”, avaliou Williams Santana, um dos pareceristas do processo de seleção dos editais.

Os beneficiários receberão o auxílio, em parcela única, até o dia 18 de dezembro deste ano.Outras informações também podem ser obtidas na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Artístico e Cultural, através do número (81) 3626.2829 ou presencialmente, das 8h às 13h, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, no centro de Goiana.