PROLINFO oferece vaga para cursos em Nazaré da Mata

O Programa de Línguas e Informática da Universidade de Pernambuco (PROLINFO) está com matrículas abertas para o primeiro semestre, para quem desejar aprender um novo idioma ou melhorar o currículo na área de Tecnologia da Informação. As vagas são limitadas e podem ser preenchidas até 31 de Janeiro de 2020.

O Edital de Matrícula 2020.1, constando todo o regulamento, já está disponível no site www.prolinfo.com.br.

No Campus Mata Norte são oferecidos os cursos de línguas estrangeiras (Inglês e Espanhol), Português (Redação, Gramática e Interpretação de Texto) e Matemática Básica. Crianças e adolescentes com idade entre 7 e 12 anos também são contemplados com aulas de Língua Inglesa preparadas especialmente para essa faixa etária.

Alunos da UPE e Escola de Aplicação terão desconto de 10% na matrícula; para isto, devem comparecer na secretaria do PROLINFO munidos de declaração de matrícula atualizada, carimbada e assinada pela instituição de ensino.

Os valores dos cursos variam entre R$270,00 (para turmas regulares) e R$370,00 (PROLINFINHO para crianças entre 7 e 12 anos). Lembrando que não há mensalidades e o material é disponibilizado gratuitamente.

Mais informações:

99219-8803

3633-4612

http://www.prolinfo.com.br/