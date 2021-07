Proteção às Mulheres na Terra da Vaquejada

A deputada Delegada Gleide Ângelo esteve em Surubim, a 140 km da capital, onde participou da inauguração do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) Lucila Medeiros. O equipamento vai funcionar como ponto de acolhimento humanizado, orientação e acompanhamento psicológico, social e jurídico às mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e violência. “Parabenizo à Prefeita Ana Célia pelo trabalho desenvolvido em defesa das mulheres vítimas de violência doméstica. Muitas vezes, as denúncias e notificações não correspondem à realidade porque muitas vítimas se veem perdidas e não sabem ou não têm forças para pedir ajuda. Por isso, são necessárias políticas públicas, como o CEAM, para mostrar que a rede de serviços de proteção está próxima a elas”, comentou a parlamentar.

A subnotificação dos casos de violência doméstica é uma preocupação frequente da Delegada. De acordo com dados divulgados no site da Secretaria de Defesa Social, desde janeiro, foram registrados 153 boletins de ocorrência de violência doméstica na cidade, que têm mais de 165 mil habitantes. “Sabemos que o medo e o silêncio são os principais aliados dos agressores. Eles deixam as mulheres numa vulnerabilidade emocional extrema. É preciso desenvolver mecanismos e estruturas para se fazer a busca ativa dessas mulheres. Por isso, estou destinando uma emenda parlamentar para Surubim: vamos disponibilizar um carro para auxiliar no trabalho desenvolvido pelas profissionais do CEAM”, explicou.

O diálogo entre as instituições é fundamental para o bom funcionamento da rede estadual de enfrentamento à violência doméstica e a Delegada Gleide Ângelo tem atuado como uma importante articuladora entre os municípios e a gestão estadual. Em dois anos e meio de trabalho no legislativo, já foram mais de 60 municípios pernambucanos visitados.

PRESTAÇÃO – Ainda na terça, a Delegada Gleide esteve na cidade de Limoeiro, também no agreste pernambucano. Lá, foi apresentada à população a prestação de contas do mandato da parlamentar: já são mais de 60 leis aprovadas, 175 projetos apresentados, além de mais de R$3,5 milhões em emendas parlamentares destinadas para projetos de proteção à mulher e ações de combate à Covid-19 em todo o estado.

