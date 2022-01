Protocolos setoriais para evitar transmissão da Covid-19

O Plano de Convivência das Atividades Econômicas com a Covid-19 estabelece as regras para a retomada gradual dos serviços e atividades econômicas em Pernambuco, com protocolos gerais e específicos de segurança baseados em distanciamento social, higiene, monitoramento e comunicação, para evitar o contágio. O plano está sempre em constante avaliação e o cumprimento do cronograma depende do comportamento das curvas de contaminação e de mortes provocadas pelo novo coronavírus.

Clique aqui e baixe o Plano de Convivência com a Covid-19.

Confira a versão vigente de cada um dos protocolos específicos para cada um dos setores cuja retomada de atividades já foi autorizada pelo Governo de Pernambuco:

Educação – Protocolo de convivência

Eventos culturais – Protocolo de convivência

Eventos sociais – Protocolo de convivência

Comércio de praia – Protocolo de convivência

Serviços de Alimentação – Protocolo de Convivência

Serviços de Escritório – Protocolo de Convivência

Drive thru e delivery – Protocolo de Convivência

Academia de Ginástica – Protocolo de Convivência

Centros Comerciais do Polo de Confecções – Protocolo de Convivência

Salões de Beleza e serviços de estética – Protocolo de convivência

Construção Civil – Protocolo de convivência

Comércio Varejo – Protocolo de convivência

Comércio Atacadista – Protocolo de convivência

Indústria de Transformação, Extrativa Mineral e SIUP – Protocolo de convivência

Rede assistencial de saúde pública e privada – Protocolo de convivência

Shopping Centers e Praças de Alimentação – Protocolo de convivência

Eventos corporativos – Protocolo de convivência

Parques temáticos – Protocolo de convivência

Colação de grau, aula da saudade e culto ecumênico – Protocolo de convivência

Cinema, teatro e circo – Protocolo de convivência

Artes cênicas de rua – Protocolo de convivência

Museus e demais equipamentos culturais – Protocolo de convivência

Feiras de negócios – Protocolo de convivência

Esportes – Protocolo de convivência