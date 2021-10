PSB Camaragibe elege Professor Paulo Dutra como presidente do Diretório Municipal

O diretório municipal do PSB no município de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, elegeu sua diretoria reconduzindo o deputado estadual Professor Paulo Dutra ao cargo de presidente. O parlamentar já ocupava o posto desde 2019, quando foi criada uma comissão provisória para a direção do Partido Socialista Brasileiro na cidade.

Além de Dutra, foram eleitos para o triênio 2021-2024 a vice-presidente Arlene de Lima, o secretário Tiago Lins, a tesoureira Carla Roberta e o Pastor Carlos Pereira como membro da diretoria. Nos seguimentos, foram eleitos (as): Cleide Lopes (Mulher), Júlio Antão (Inclusão), Bruno Toscano (Popular), Rinaldo Antônio (Sindical), Raquel Suiene (LGBT), Ana Carolina Gomes (Juventude) e Aurelúcio Oliveira (Negritude).

Além de possuir um deputado na Alepe, na cidade, o PSB Camaragibe conta com os atuais vice-prefeito, Délio Júnior, e o presidente da Câmara dos Vereadores, Paulo André. Em seu discurso durante o congresso que o elegeu presidente do diretório, o Professor Paulo Dutra ressaltou o compromisso do grupo com o desenvolvimento e com o protagonismo do município de Camaragibe. “Seguimos com nosso compromisso de fortalecer o PSB em Camaragibe para que o partido possa ser protagonista no necessário movimento de impulsionar o desenvolvimento da nossa cidade. Camaragibe é uma cidade com grande potencial e que pode assumir lugar de ainda mais destaque na Região Metropolitana. É fundamental que estejamos unidos e imersos nos princípios socialistas para que possamos ajudar o município neste sentido”, disse o presidente eleito.