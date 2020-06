PSB de Pernambuco proíbe que candidatos apoiem o governo Bolsonaro

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Pernambuco, reuniu sua diretoria Executiva para aprovar, de forma inédita, uma resolução determinando que as convenções municipais do partido para as eleições 2020 sejam feitas pela internet, respeitando os protocolos de saúde do governo estadual.

Seguindo determinação da executiva nacional, o PSB em Pernambuco também definiu que será proibido o apoio a candidatos que defendam o governo Bolsonaro, com a possibilidade da candidatura ser anulada em caso de desacordo com as orientações político-eleitoral do partido.

Os socialistas também aprovaram por unanimidade que a base partidária dos municípios da região metropolitana do Recife e outros 40 municípios do interior, considerados polo de acordo com uma estratégia político-econômica para o Estado, deverão informar as escolhas dos candidatos para a executiva estadual antes das convenções, podendo ser aprovadas, alteradas ou anuladas. Entre os municípios estão Caruaru, Petrolina, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada e outros.

Participaram da reunião os prefeitos José Patriota, de Afogados da Ingazeira e presidente da AMUPE; Ângelo Ferreira, de Sertânia e Anchieta Patriota, de Carnaíba. O deputado federal Tadeu Alencar e os deputados estaduais Isaltino Nascimento, Simone Santana, Lucas Ramos e Aluísio Lessa, atualmente secretário de Ciência e Tecnologia, além demais membros da executiva e representantes dos segmentos, estiveram presentes na conferência.

Fonte: Blog Ponto de Vista

Foto: Reprodução/PSB