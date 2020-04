PSB terá candidatura própria em Santa Cruz do Capibaribe

O deputado estadual Diogo Moraes (PSB) participou do programa Cidade em Foco, na Rede Agreste de Rádio, e voltou a afirmar que o PSB terá candidatura própria a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe nas eleições de outubro deste ano.

Para o deputado, não existe garantia maior do que as filiações dos principais atores políticos dessa conjuntura. “Para quem tem dúvidas da pré-candidatura do partido é só olhar a ficha do TRE-PE, lá tem Helinho, Augusto e os vereadores, portanto não existe garantia melhor do que essa”, afirmou o socialista.

Diogo Moraes ainda frisou que a pré-candidatura de Helinho Aragão está em consonância com o presidente do partido, Sileno Guedes, o governador Paulo Câmara e o deputado federal Danilo Cabral, que são considerados membros da alta cúpula do partido.

O deputado voltou a ratificar que o comando do PSB na região do Polo de Confecções está em suas mãos, e que por isso está liderando dezenas de conjunturas nos municípios.

Fonte: www.blogdoalberesxavier.com

Foto: Alepe