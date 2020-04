Raquel Lyra encaminha projeto de lei que reduz valor de alvará para taxistas e mototaxistas de Caruaru

A Prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, encaminhou para a Câmara de Vereadores do Município, nesta terça-feira (28), um projeto de lei que reduz o Alvará de Taxistas e Mototaxistas na cidade. A proposta sugere que a taxa passe de R$ 138,00 para R$ 2,76. A medida é fundamentada no Decreto do Governo do Estado que proíbe a circulação de mototaxistas devido à Covid-19, além da pouca circulação dos taxistas no município durante o período de isolamento social, o que impacta diretamente na renda mensal dos profissionais.

De acordo com a prefeita, a medida é mais uma ação da gestão municipal para amenizar a crise gerada por conta do novo coronavírus. “Neste caso específico, vamos passar a Unidade Financeira Municipal (UFM) de 50 para 1 UFM. Entendemos todas as limitações e o reflexo que traz para a renda mensal desses profissionais. O Alvará é pago anualmente e nossa proposta é que a única parcela desse ano seja essa com valor reduzido Esperamos que a Câmara de Vereadores compreenda a situação e permita a redução da taxa para esse valor simbólico, com a máxima brevidade que a questão”, explica Raquel.

Foto: Reprodução