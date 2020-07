Raquel Lyra recebe prêmio da Fundação Abrinq de Prefeita Amiga da Criança

Todo trabalho que a Prefeitura de Caruaru vem desenvolvendo desde 2017 tem trazido bons resultados para a gestão e, principalmente, para a população. Nesta quarta-feira (1), foi publicado pela Fundação Abrinq o Relatório de Avaliação da 6ª edição do Programa Prefeito Amigo da Criança, destacando a Prefeita Raquel Lyra como uma das gestoras que tem o compromisso de priorizar as ações voltadas para as crianças e os adolescentes, tomando medidas transformadoras para a realidade do município.

Para a Prefeita Raquel Lyra, o reconhecimento é fruto de um trabalho comprometido com políticas públicas sociais e econômicas para o desenvolvimento saudável da infância e adolescência. “Ao longo dos últimos três anos, conseguimos marcos importantes para cidade, como a ampliação do número de vagas em creches, através da construção e adequação dos CMEIs; Adotamos a fila única de vagas em creches; Criamos o Programa Municipal da Primeira Infância; a AME Infanto Juvenil e o Programa Municipal Aprender com Saúde. Também ampliamos as ações do Programa Criança Feliz, assim como reestruturamos e qualificamos as Casas de Acolhimento”, explica a Raquel.

O Programa Prefeito Amigo da Criança é uma iniciativa da Fundação Abrinq criada em 1996, com o intuito de mobilizar, engajar e apoiar tecnicamente os gestores públicos e suas equipes no planejamento e na implementação de ações e políticas que resultem em avanços na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. O programa cobre, em cada edição, um período de quatro anos, correspondente a uma gestão municipal.

Foto: Janaína Pepeu