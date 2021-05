RCC Diocese de Nazaré realiza novena em preparação para a solenidade de Pentecostes

Em preparação para a solenidade de Pentecostes, a Renovação Carismática Católica (RCC) da Diocese de Nazaré está realizando a Novena de Pentecostes online, que acontece de 14 a 22 de maio, a partir das 20h30, pelo Instagram @rccdiocesenazareoficial. Com o tema: “De repente… ficaram todos cheios do Espírito Santo” (Cf. At 2,2-4), os momentos seguem um roteiro proposto pela RCC BRASIL e contam com a participação de convidados especiais, membros das novas comunidades e dos grupos de oração da RCC, que refletem e rezam acerca do tema proposto para cada noite.

No dia 23 de maio, dia de Pentecostes, a RCC da Diocese de Nazaré promove o Kairós de Pentecostes, que será realizado das 9h às 12h, pelo Instagram oficial e pelo canal no Youtube RCC Diocese de Nazaré-PE. Momentos de animação, louvor, consagração à Nossa Senhora e pregação integram a programação do evento online, que contará com a participação de Hamilton Apolônio (Comunidade Boa Nova).

“Nosso coração se enche de expectativa e esperança, pois somente conduzidos pelo Espírito Santo encontraremos forças (Atos 1, 8) para seguir caminhando, com o olhar fixo em Jesus Cristo, nosso Senhor e nossa Salvação, em meio a tantos desafios, tribulações e ao deserto da Pandemia. Serão momentos online, porém nossa fé não nos deixa esquecer que Cristo está presente, sempre perto de todos aqueles que a Ele se confiam. Com o coração contrito e buscando a unidade, podemos esperar esse revigoramento da nossa fé, a fim de seguirmos firmes como testemunhas da Ressurreição do Senhor”, declarou Francisco Elízio.