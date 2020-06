Reabertura do comércio no Recife deixa terminais tumultuados

Nesta segunda-feira (15/), teve início uma nova etapa do Plano de Monitoramento e Convivência com a Covid-19. Apesar do aumento da frota de ônibus, coletivos lotados e linhas extensas, grandes tumultos foram registrados nos terminais do Grande Recife.

De acordo com o superintendente da CBTU, Carlos Ferreira, os atrasos foram devido ao furto de cabos.

O Governo do Estado autorizou a reabertura do comércio de rua, salões de beleza e serviços de estética, concessionárias e locadoras de veículos com 50% do funcionários de venda, assim como os treinos de futebol profissional. Todos têm regras específicas e devem obedecê-las, além das medidas do protocolo geral, como o uso de máscaras.

Mas, muitos problemas foram relatados nos terminais de ônibus, mesmo com aumento de frota, os passageiros seguiram reclamando que o número de ônibus nas nas não é suficiente e que, mesmo com as recomendações de não estarem superlotados, continuam circulando com mais pessoas do que o recomendado.

Pouco antes das 7h, passageiros preferiram embarcar em um ônibus que praticamente não fechava as portas de tantas pessoas do que esperar o próximo. Segundo eles, o intervalo entre os veículos era de quase um hora.

No metrô, as linhas Centro e Sul passaram a funcionar das 5h30 às 9h30 e das 15h30 às 20h. Sobre mudanças nos horários do metrô, o superintende da CBTU vão acontecer de acordo com o aumento da demanda.

