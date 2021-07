Receita Federal paga segundo lote de restituições do IRPF nesta quarta-feira (30)

A Receita Federal paga nesta quarta-feira (30) o segundo lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2021. Ao todo, 4.222.986 contribuintes serão contemplados com um somatório de R$ 6 bilhões. Dentre eles, 2.906.310 são contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até 21 de março e o restante é composto por idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Inicialmente, o prazo para entregar a declaração do IRPF terminaria em 30 de abril, mas foi encerrado em 31 de maio por conta do agravamento da pandemia da Covid-19. Mesmo com o adiamento da entrega, o calendário de restituição foi mantido, com cinco lotes a serem pagos entre maio e setembro, sempre no último dia útil de cada mês.

Para saber se tem direito à restituição, basta consultar na página da Receita Federal na internet. O contribuinte deve clicar no campo “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar Restituição”. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os sistemas Android e iOS.

Se o nome não estiver na lista e achar que tem direito à restituição, é preciso consultar o extrato da declaração para verificar eventuais pendências. Para isso, o contribuinte deve acessar a página do Centro Virtual de Atendimento da Receita (e-CAC), avaliar as inconsistências e, se necessário, fazer uma declaração retificadora.

Fonte: Brasil 61