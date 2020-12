Receitas práticas para uma Ceia de Natal

A tradição de reunir a família para a Ceia de Natal este ano pode estar diferente, mas agradar a todos os gostos com o cardápio continua sendo um desafio. Por isso a healthy chef Dani Faria Lima, especialista em culinária fit, separa algumas sugestões de pratos para quem procura opções saudáveis e para quem tem restrições de glúten, lactose ou açúcar.

“Gosto de ensinar os pratos que sejam possíveis de replicar em casa, no dia a dia e em festas. A comida traz memórias afetivas importantes, por isso precisa ter cor, sabor e ser feita com carinho”, comenta a Chef.

Do arroz à sobremesa, confira três receitas para variar o tradicional da Ceia.

Arroz integral com cebolas caramelizadas, nozes e damascos

Arroz:

1 xícara de chá de arroz integral (deixado de molho por 6 horas)

2 ½ xícara de chá de água quente

2 dentes de alho socados

2 colheres de sopa de azeite extra virgem

1 colher de chá de sal rosa

Aqueça uma panela ao fogo médio, coloque o azeite e refogue o alho. Acrescente o arroz lavado e escorrido, sal rosa e misture até secar um pouco. Despeje a água quente e deixe ferver sem tampar. Quando começar a secar a água, abaixe o fogo e tampe a panela. Marque de 3 a 4 minutos. Misture o arroz e prove. O arroz integral é mais duro, se precisar coloque mais água até atingir o ponto ideal para você.

Cebolas caramelizadas:

1 cebola fatiada em meia lua

1 colher de chá de manteiga

1 colher de chá de néctar de coco (ou mel, ou calda de tâmaras)

Aqueça uma frigideira com fogo baixo, coloque a manteiga, néctar de coco e as cebolas e deixe cozinhar até ficarem caramelizadas. As cebolas vão cozinhar lentamente até ficaram douradas sem fritar. Reserve.

Finalização:

3 damascos secos cortados em cubinhos

¼ de xícara de chá e nozes picadas levemente tostadas na frigideira

Em uma travessa de servir misture o arroz integral cozido com as cebolas, damascos e nozes.

Lombo suíno assado

Lombo:

1 ½ kg de lombo suíno (receita para este tamanho

1 colher de sopa de manteiga

Aqueça uma panela grande que caiba a peça inteira, espere esquentar bem e coloque a manteiga, em seguida o lombo. Deixe selar de um lado e vire para dourar do outro. Retire da panela, faça uns furos na carne na parte sem a capa de gordura e deixe voltado para cima em um refratário.

Marinada:

2 rodelas de abacaxi

1 cebola picada grosseiramente

4 dentes de alho

4 colheres de sopa de azeite extra virgem

1 colher de sopa de néctar de coco (ou mel, maple syrup, calda de tâmaras)

Suco coado de 3 limões Taiti

2 colheres de sopa de vinagre de maçã

2 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de sal rosa

Pimenta do reino a gosto

2 ramos de alecrim (não bater)

2 folhas de louro (não bater)

Bata todos os ingredientes no liquidificador, exceto o alecrim e o louro. Despeje o molho em cima do lombo e espalhe o alecrim e as folhas de louro para perfumar. Passe papel filme e deixe marinando por 6 horas (ideal) dentro da geladeira. Quanto mais tempo marinando melhor, garante uma carne mais macia e temperada. O lombo é uma carne mais seca, tem menos gordura e absorve menos tempero.

Montagem:

Retire o lombo da marinada, coloque em uma assadeira, regue azeite, coloque metade da marinada com as folhas de louro e alecrim e cubra com papel dover com o lado brilhoso para dentro.

Caso você não tenha o papel dover abra uma exceção para o papel alumínio. Eu não recomendo o uso de papel alumínio, porém criar o abafamento vai ajudar a carne ficar mais macia. E usar o papel alumínio desta vez não vai te deixar menos saudável ok?

Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos.

Como saber se está assado?

Retire do forno com 30 minutos e fure a carne na lateral. Se sair um líquido rosado é por que a carne precisa assar mais alguns minutos. Se sair um líquido claro já está pronto. Seus olhos serão os melhores termômetros, então cuide. Se não sair líquido nenhum, assou demais.

Aproveite o restante da marinada:

Passe a marinada em uma peneira coloque o líquido em uma panela com uma colher de chá de farinha de aveia e misture até encorpar. Ajustes os temperos com sal, pimenta do reino se precisar.

Grelhe na frigideira com um pouco de manteiga 2 rodelas de abacaxi até ficar dourado dos dois lados, depois corte em triângulos e reserve para decorar.

Assado o perfil sirva em uma travessa com o molho encorpado por cima, decore com pedaços de abacaxi grelhados e folhas de hortelã.

Mousse de Maracujá

1 xícara de chá de castanhas de caju cruas deixadas de molho por 6 horas (lavadas e escorridas)

1 xícara de chá de suco de maracujá (em média 5 unidades)

¼ de xícara de chá de suco de laranja coado

¼ de leite de amêndoas ou (leite vegetal da sua preferência)

2 colheres de sopa de néctar de coco ou (calda de tâmaras, mel)

3 colheres de sopa de xylitol

1 pitada de sal

Bata no liquidificador a polpa de 5 maracujás (não acrescente água), coe bem. Meça 1 xícara de chá deste concentrado. Depois bata com os demais ingredientes até formar um creme bem liso. Coloque em um refratário e leve para gelar por 2 horas. Só isso.

Para a calda:

1 maracujá

1 colher de chá de néctar de coco (ou calda de tâmaras, mel)

Coloque a polpa do maracujá junto com o néctar de coco e deixe apurar por alguns minutos. Desligue o fogo e espere esfriar. Espalhe sobre a mousse.