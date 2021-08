Recife abre 500 vagas para novos professores na rede municipal de ensino

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, deu início a seleção simplificada para contratação de 500 novos professores para a Rede Municipal de Ensino do Recife. A assinatura do decreto pelo prefeito João Campos aconteceu no gabinete do prefeito, com a presença do secretário de Educação do Recife, Fred Amancio. A publicação no Diário Oficial do Município acontece nesta quarta, 11 de agosto, Dia do Estudante.

“Acabei de assinar o decreto autorizando a contratação de 500 professores e professoras para a nossa rede através de uma seleção simplificada. A gente também já instituiu aqui na Prefeitura uma comissão para elaborar um concurso público para trabalhadores da educação da nossa rede. Lembrando que a gente está na Semana do Estudante, nosso compromisso com a educação é permanente. O fortalecimento das nossas unidades, o fortalecimento de toda a nossa rede. Então vamos juntos, firmes, sempre defendendo e priorizando a educação do Recife”, afirmou João Campos.

Já o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio, avisou que o edital será publicado ainda em agosto: “com a publicação do decreto que autoriza a contratação desses novos professores para fortalecer a nossa educação, o próximo passo é a publicação do edital. O nosso planejamento é que o edital seja publicado no dia 28 de agosto. Com certeza uma ação que fortalece a nossa educação e que vai apoiar muito o trabalho de todas as nossas escolas e creches do Recife” .

A autorização para a realização do processo de seleção simplificada para a contratação temporária de professores na rede municipal dá continuidade às ações que tem como objetivo principal oferecer educação de qualidade às crianças e jovens, um dos principais compromissos do prefeito João Campos.

A seleção simplificada visa a contratação temporária de 500 professores, de nível superior, sendo 400 professores I, contemplando a Educação Infantil e o Ensino Fundamental Anos Iniciais, e 100 professores II, contemplando o Ensino Fundamental Anos Finais. Após a assinatura do decreto, que autoriza a realização do certame, a gestão municipal dará sequência às próximas etapas, com a organização e detalhamento de todo o processo e a elaboração do edital, que deverá ser publicado até o final do mês de agosto.

Diario PE