Recife sedia 3º Encontro de Dançarinos de Forró neste fim de semana

Neste sábado (10), véspera do Dia dos Namorados, o clima junino invade a capital pernambucana com a realização da 3ª Edição do Baile de São João da Novo Passo. A programação acontece no Sesc Santo Amaro, no bairro de Santo Amaro, no Recife. O evento é realizado pela Escola de Dança Novo Passo, e deve reunir cerca de duzentos dançarinos de forró, em uma noite especial de muito xote e baião. O encontro tem início às 20h e segue até às 3h da manhã do domingo (11). Ao todo, serão seis horas de festividade.

A iniciativa faz parte de uma preparação que durou meses, entre aulas, ensaios e treinamentos dos dançarinos. “Todos os anos buscamos preparar pessoas que sonham em aprender a dançar forró. E, como parte de celebrar esse aprendizado, organizamos um evento para que cada pessoa possa participar, dançar e colocar em prática todas as suas habilidades” conta a professora de dança, Catarina Ramos.

O encontro será animado pelas Januárias, trio pé de serra pernambucano, formado apenas por mulheres. Com mais de seis anos de carreira, o grupo promete tocar muito forró, xote e baião. Entre os principais sucessos, estão trabalhos autorais e de outros artistas que inspiraram o grupo, como ” A Zabumbeira é Quem Manda”, “Ela no Forró”, ” O Que Faltava em Mim”, “Chama o Xaxado”, “Cadê o Meu São João”, entre outras. O público também contará com apresentação do DJ Vinni, fazendo seu show à parte, com forró raiz adaptado à batida eletrônica, além de incluir outros ritmos da dança de salão.

O professor de dança, Bruno Gomes, conta que a proposta do encontro também é celebrar o São João e a cultura nordestina. “A nossa região tem uma riqueza musical incalculável, e queremos poder, neste evento, valorizá-la ainda mais, principalmente quando nós alinhamos musicalidade com dança” destacou.

Para participar do encontro, é preciso estar matriculado na Escola de Dança Novo Passo. Os ingressos custam R$ 65,00. Para adquirir basta entrar em contato pelo telefone (81) – 9 9500.4991.