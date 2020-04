Rede de Solidariedade já entregou mais de mil cestas básicas para famílias de Caruaru

A Rede de Solidariedade, uma parceria entre o Transforma Caruaru e diversas instituições da cidade, tem levado para famílias em situação de vulnerabilidade social um pouco de alívio nos prejuízos financeiros causados devido à pandemia do coronavírus. Com a ajuda de voluntários, cestas básicas com alimentos e materiais de higiene estão sendo distribuídos. Até esta quinta-feira (9), 1.250 cestas já foram entregues.

O público-alvo das entregas é escolhido pelo comitê gestor da Rede de Solidariedade e representantes das instituições participantes.

O Transforma Caruaru e seus parceiros, como Lions, Rotary, Acic, CDL, SindLoja, OAB, Diocese de Caruaru, Prefeitura Municipal de Caruaru, Câmara de Vereadores, Maçonaria, Igrejas evangélicas, centros espíritas, juris coworking, e diversos outros colaboradores e voluntários estão arrecadando cestas básicas e kits de higiene para minimizar o impacto da crise econômica causada pelo isolamento social.

Conforme decreto municipal 026/2020, as atividades desenvolvidas pela Rede de Solidariedade são prestação de serviço público, e serão avaliadas por comitê gestor e conselho financeiro previamente estabelecido. Toda a entrega foi realizada por voluntários cadastrados na plataforma transformacaruaru.com.br e por representantes dessas instituições apoiadoras da campanha.

Doações

Para quem estiver disposto a ajudar, as doações podem ser feitas pela conta do Lions Caruaru, um dos apoiadores da ação: Banco do Brasil, Agência n⁰ 1421-4, Conta Corrente n⁰ 16355-4, CNPJ 10022291/0001-72. Dois pontos de arrecadação também estão disponíveis: Prefeitura de Caruaru, na Praça Teotônio Vilela, s/n, bairro Nossa Senhora das Dores; e no Lions Internacional, localizado na rua Suíça, n⁰ 100, bairro Universitário.

Fonte: No Detalhe

Foto: Reprodução