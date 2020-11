Rede Feminina de Combate ao Câncer precisa de doações

A Rede Feminina do Combate ao Câncer de Carpina iniciou uma campanha para arrecadar o valor da fiança do imóvel onde funciona a instituição. Atualmente os serviços são ofertados em uma sede provisória na Avenida da Bandeira, Bairro de São Sebastião- Centro.

A presidente da Rede Feminina em Carpina, Marilda Santana, tem usado as redes sociais para divulgar o trabalho desenvolvido e conscientizar as pessoas para estarem solidárias a esta causa. “ Venho mais uma vez pedir encarecidamente sua ajuda para conseguirmos o valor da fiança da Rede Feminina. Para nossa instituição não fechar suas portas, peço humildemente doações de qualquer valor, nosso contrato vence agora no dia 01 de dezembro, para renovarmos o contato precisamos de três meses de alugueis, o que fica no valor de R$5.400,00 ( fiança )”, afirma.

Desde o ano de 2013 que o grupo vem buscando os meios para adquirir a sede própria. Marilda Santana explica que “no ano de 2019 foi aprovado pela Câmara uma subvenção de R$3.000,00 mensais para começarmos a receber a partir de janeiro de 2020, até o momento não recebemos, houve o veto do gestor no pedido de subvenção, levamos o caso ao Ministério Público, estamos no aguardo, como vocês sabem estes processos são demorados”.

Trabalho- A Rede Feminina em Carpina existe há 8 anos e realiza distribuição de medicamentos, fraldas descartáveis, cestas básicas para os pacientes, além de custear o transporte de algumas pessoas para tratamento no HCP. No local é ofertado ainda exames de citologia, coposcopia e biopsia, além do atendimento de dois nutricionistas, uma enfermeira, um ginecologista e cinco psicólogos, inclusive atendendo crianças autistas.

Para continuar com essa missão, o grupo conta com a colaboração de voluntários que fazem doações regulares ou eventuais. O que não vem ocorrendo com frequência e tem dificultado o trabalho da instituição. Uma saída encontrada foi um bazar permanente na sede com peças doadas, em perfeito estado. Essa tem sido a única fonte de renda.

DOAÇÕES: Interessados em contribuir com a Rede Feminina faça suas doações através do:

Banco do Brasil

Agência: 0673-4

Conta-corrente: 45.946-1

CNPJ: 20.511.923/0001-15

Outras informações (81) 9943-3177