Rede Feminina do Combate ao Câncer comemora 9 anos de funcionamento em Carpina

A Rede Feminina do Combate ao Câncer de Carpina completa, hoje (25), 9 anos de funcionamento no município de Carpina. Atualmente os serviços são ofertados em uma sede provisória na Avenida da Bandeira, Bairro de São Sebastião- Centro. A Rede Feminina é uma entidade filantrópica, sem fins econômicos, é ligada ao Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP), atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade social acometidas pelo câncer, usuárias do SUS, que realizam tratamento oncológico via tratamento fora do domicílio, sem condições para custear suas necessidades básicas.

A instituição realiza distribuição de medicamentos, fraldas descartáveis, cestas básicas para os pacientes, além de custear o transporte de algumas pessoas para tratamento no Hospital do Câncer de Pernambuco, no Recife. No local é ofertado ainda voluntariamente o atendimento com a nutricionista, ginecologista e psicóloga, inclusive atendendo crianças autistas.

A presidente da Rede Feminina em Carpina, Marilda Santana, relembra o início desse trabalho quando ela juntamente com outras voluntárias realizavam um bazar solidário na praça e hoje já dispõem de um trabalho estruturado. “Apear de toda a dificuldade só temos que agradecer a Deus e a cada voluntário e demais pessoas que tem nos ajudado a manter essa missão para salvar vidas”, comenta Marilda. Ela tem usado as redes sociais para divulgar o trabalho desenvolvido e conscientizar as pessoas para estarem solidárias a esta causa. Para continuar com essa missão, o grupo conta com a colaboração de voluntários que fazem doações regulares ou eventuais. O que não vem ocorrendo com frequência e tem dificultado o trabalho da instituição. Uma saída encontrada foi um bazar permanente na sede com peças doadas, em perfeito estado. Essa tem sido a única fonte de renda.

Interessados em contribuir com a Rede Feminina faça suas doações através do: Banco do Brasil, Agência: 0673-4, Conta-corrente: 45.946-1, CNPJ: 20.511.923/0001-15. Doações podem ser realizadas pelo PIX, através do CNPJ: 20.511.923/0001-15. Outras informações (81) 9943-3177