REICEITA FESTA JUNINA: Torta de fubá com goiabada

As festas juninas são marcadas pelas tradicionais receitas com milho. Confira uma receita de Torta de fubá com goiabada

Ingredientes:

125g ( ½ xícara de chá) de manteiga

100g ( ½ xícara de chá) de açúcar refinado

1 ovo

300g ( 1 e 2/3 de xícara de chá) de farinha de trigo

Modo de preparo:

Junte todos os ingredientes na batedeira e bata na velocidade mínima, mas cuidado para não bater muito.

Deixar a massa descansar por 10 minutos.

Forrar o fundo da forma com a massa. Furar com o garfo.

Assar em forno elétrico pré-aquecido à 160 graus por 10 -15 minutos.

Reservar.

Recheio de goiabadaIngredientes:

50ml ( ¼ de xícara) de água

150g (1 xícara) de goiabada cascão

Modo de preparo:

Em uma panela elétrica colocar a água e a goiabada. Misturar até que esteja completamente diluído.

Reservar.

Creme de fubáIngredientes:

100g ( ½ tablete) de manteiga sem sal

200g ( 1 xícara de chá) de açúcar refinado

4 ovos

50g ( 1/3 de xícara) de farinha de amêndoas

120g ( 2/3 xícara) de fubá

30g ( 2 colheres de sopa) de mel

Modo de preparo:

Com a manteiga em ponto de pomada misturar o açúcar. Adicionar os ovos.

Incorporar os demais ingredientes.

Montagem:

Com a base pré-assada, colocar 1/3 do creme de fubá sobre ela e espalhar. Colocar toda a goiabada cremosa formando um disco, mantendo uma distância de 2 cm da borda.

Colocar o restante do creme de fubá.

Assar em forno elétrico pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos. Ou até o creme estar firme.

Polvilhar açúcar refinado sobre a torta e queimar com um maçarico, formando uma fina crosta de caramelo.