Reinventar é a nova tendência da moda

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus houve grandes impactos nos mais diferentes grupos da sociedade, e não foi diferente no mundo da moda. O cancelamento de eventos aguardados e o fechamento temporário de lojas e shoppings transformaram a rotina de diversos pessoas e, consequentemente, a forma de consumo de muitos clientes.



A internet tornou-e a rua mais movimentada do comércio, as redes sociais viraram o novo atendimento ao cliente, o Instagram a nova vitrine e o WhatsApp o provador. Seja como for, uma coisa é certa: a experiência do consumo não será mais a mesma.



O e-commerce já era tendência de consumo crescente antes mesmo do coronavírus, mas, agora, a plataforma é essencial para garantir segurança das pessoas.

Conhecida no cenário da Moda Evangélica e Executiva a quase 30 anos , a Modishe vem se reinventando nesse novo modelo de empreendedorismo para continuar atendendo aos clientes . Oferecendo no início uma coleção de baixo preço sem diminuir a qualidade dos produtos , redução e isenção de frete e trabalho com delivery. Com a pandemia, os casamentos no cartório tornaram- se em alta. Antenada nessa tendência a Modishe preparou uma coleção especial para as noivas.

Portanto , a marca que quiser ingressar ao novo mercado “pós COVID-19” terá que se reinventar, ser completamente transparente e sustentável, agregando valor social em seus produtos, e de preferência estar online. Quem não se adequar a isso, vai vender apenas roupas sem significado. E isso não é um bom negócio, pois o consumidor está cada vez mais consciente e exigente. Reinventar isso sim é a nova tendência da moda.

